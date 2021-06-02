"Какой ты венгерский, ты - Оболонский": Шуфрич в Раде открыто нахамил Тищенко

Нестор Шуфрич / УНИАН

Между народными депутатами от Оппозиционная платформа – За жизнь Нестором Шуфричем и руководителем Закарпатской организации "Слуги народа" Николаем Тищенко возник словесный конфликт из-за состава межпарламентской группы дружбы Украины и Венгрии. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента в среду, 2 июня.

"Коля, ну какой ты венгерский, ты же Оболонский", ‒ обратился к Тищенко с трибуны уроженец Закарпатья Шуфрич. Потом он вспомнил о том, что его бабушка была венгеркой. А закончил свой спич нардеп от ОПЗЖ длинной фразой по-венгерски ‒ судя по интонации, явно нелицеприятного и ругательного характера.

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Скандал с Николаем Тищенко - о чем сообщалось ранее:

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