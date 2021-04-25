Штраф за вечеринку в честь жены Тищенко оплатит отель - Рубан

Штраф за вечеринку в честь жены Тищенко оплатит отель / УНИАН

Штраф за вечеринку, которую устроил нардеп Николай Тищенко во время локдауна, заплатит администрация отеля и ресторана. Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен, заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Тищенко "молодец", для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тыс. грн и подготовлены документы к уголовному производствк по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм - ред.). Отвечать будет только администрация отеля и ресторана", - рассказал Рубан в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что после инцидента были проведены рейды почти по всем гостиницам и ресторанам при них.

"Ежедневно проверялось по 20-25 заведений, составлялось от 2 до 3 протоколов", - добавил Рубан.

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