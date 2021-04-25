Штраф за вечеринку в честь жены Тищенко оплатит отель - Рубан

После вечеринки в честь дня рождения жены народного депутата администрацию отеля и ресторана оштрафовали на 34 тысячи гривен.
Штраф за вечеринку, которую устроил нардеп Николай Тищенко во время локдауна, заплатит администрация отеля и ресторана. Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен, заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Тищенко "молодец", для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тыс. грн и подготовлены документы к уголовному производствк по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм - ред.). Отвечать будет только администрация отеля и ресторана", - рассказал Рубан в эфире телеканала Украина 24.
Он отметил, что после инцидента были проведены рейды почти по всем гостиницам и ресторанам при них.
"Ежедневно проверялось по 20-25 заведений, составлялось от 2 до 3 протоколов", - добавил Рубан.
Скандал с Николаем Тищенко - о чем сообщалось ранее:
- Николай Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет.
- Как сообщили журналисты, праздник в разгар карантина в Киеве отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре города.
- После того, как в социальных сетях начали появляться фото и видео с Fairmont, полиция возбудила уголовное дело.
- 20 апреля народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко сделал заявление после скандала вокруг празднования дня рождения его жены во время локдауна в Киеве. По его словам, с юридической точки зрения - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены.