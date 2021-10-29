"Сначала Спутник V, потом Johnson": Шуфрич заплутал в рассказе о вакцинации своей жены

Нестор Шуфрич / УНИАН

Скандально известный нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич рассказал, что его супруга Екатерина Майкова сперва вакцинировалась от коронавируса COVID-19 российским "Спутником V", но затем якобы укололась американским препаратом Johnson & Johnson. Свое заявление он сделал в эфире программы "Право на владу".

Сам Шуфрич говорит, что привит якобы китайской вакциной CoronaVac.

"Буквально 4 дня назад я получил отрицательный тест. Болел я впервые за полтора года пандемии. Было подозрений больше, но болел первый раз после вакцинации. Жена вакцинировалась Johnson. Откровенно говорю. А перед тем "Спутником"", – сказал он.

А затем Шуфрич устроил словесную атаку на министра здравоохранения Виктора Ляшко, который тоже присутствовал в студии.

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"Виктор, я не думал, что вам хватит совести сегодня прийти сюда, потому что из 66 204 смертей наших граждан больше половины – это ваша личная вина. "Я скажу вам честно, вы просто негодяй на этой должности"", – заявил скандальный нардеп.

В свою очередь, Ляшко поблагодарил своих родителей за воспитание и попросил зрителей не обращать внимания на гневную филиппику Шуфрича. И напомнил, что тот, будучи некогда министром по чрезвычайным ситуациям "лопатами тушил пожары" (речь идет о тушении масштабных возгораний в Херсонской области в 2007 году - Главред).

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Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук поскандалила в прямом эфире с нардепом от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестором Шуфричем.

Отметим, что после слов Шуфрича в адрес Верещук, "слуга народа" попросила его вести дискуссию корректно.

В ответ Шуфрич довольно хамски попросил коллегу из СН "не верещать".

"Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю", - заявил он.

Верещук не оставила это без ответа и призвала Шуфрича вести себя корректно.

"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", - ответила она.