"Киву и Шуфрича знают все": в ОПЗЖ объяснили, почему новым депутатам Рады тяжело "начистить морду"

Олег Волошин / zagittya.com.ua

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Олег Волошин заявил, что сейчас низкий уровень узнаваемости парламентариев нынешнего созыва Верховной Рады.

В ходе своего выступления на митинге Волошин указал на высокую узнаваемость нардепов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Ильи Кивы. Видео с митинга опубликовал Денис Казанский.

Нардеп заявил, что избиратели не смогут в случае необходимости даже "морду начистить" большинству нардепов потому, что не знают их в лицо.

"Вот эти вчерашние, которые торговали на рынке овощами, сегодня они народными депутатами стали и пытаются набить карманы. Потому что понимают, что они — никто. И знаете, что самое интересное? Если вы захотите их даже побить — вы даже не сможете (это сделать — ред.)… Вы их в лицо не знаете… Вот Киву знают, Шуфрича знают. Многих знают десятилетиями… А этих товарищей никто не знал вчера, не знает сегодня, и не будет знать завтра. Вы даже морду им не сможете начистить за то, что они страну распродали", — эмоционально заявил Олег Волошин, выступая на митинге политсилы.

Читайте такжеСБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы

Ранее Главред писал о том, что нардеп Илья Кива в который раз отличился скандальным заявлением - на сей раз народный избранник от ОПЗЖ заявил о том, что жители Украины "нищие, голодные, и во всем виновата Америка".