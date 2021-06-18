"Расстегнутые штаны в Раде": Кива в парламенте вел себя, как в туалете

Илья Кива в Верховной Раде расстегнул штаны / УНИАН

Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива в Верховной Раде вел себя, как в туалете.

Народный избранник подошел к дверям, расстегнул штаны, а потом начал заправлять рубашку, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Через плечо.

На канале говорится, что Кива в Раде "отличился" после "теплой встречи" с депутатом из фракции партии Слуга народа Николаем Тищенко.

Как Илья Кива заправлялся в парламенте – опубликовано видео

Напомним, 17 июня Илья Кива и Николай Тищенко подрались в Раде. В Сети появилось фото, на котором видно, что Тищенко укусил оппонента зубами за воротник рубашки.

Драка между нардепами произошла во время массовой потасовки во время заседания парламента. Потасовка произошла после того, как "слуга народа" Никита Потураев заявил, что в Украине эпоха бедности закончится после расстрела ОПЗЖ.

Кива ранее не раз попадал в пикантные ситуации. Одна из самых пикантных ситуаций призошла в начале октября 2019 года. Тогда Сети появилось видео, на котором запечатлено, как нардеп после переписки с моделью из Одессы активно тер рукой штаны в области ширинки. Нардепу тогда приписали "рукоблудство".