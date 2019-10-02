"Подрочил и вытерся об носки": Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы

Илья Кива попался в Раде на активном потирании штанов в районе ширинки / Униан

Одиозный украинский политик, бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне - новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива второй раз за сессионный день попал под пристальное внимание фотокамер.

Утром он пытался скрыть от журналистов свою переписку, но фотокорам все равно удалось заснять, с кем весь день так активно общался народный избранник.

На этот раз журналист Голоса народа Всеволод Филимоненко записал на видео, как Кива после горячей переписки с моделью, которая задписана у него в телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса" стал активно натирать штаны в районе ширинки. Затем он приподнял штанины и подтянул носки.

Такое необычное занятие нардепа вызвало бурную реакцию в сети.

"Кива подрочил и вытерся об носки", - подметил Евгений.

"Ну может просто зачесалось! А то сразу "мастурбирует", - вступился Sergo Ivash.

"Ох и кобель", - заявил Jonny Lit.

"Наркет-дрочила", - написал Бранибор Крутояр.

Ранее Порошенко задремал в Раде и попал на видео.