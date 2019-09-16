​"Чмо шоколадное, сидел бы дома, спился": Порошенко задремал в Раде и попал на видео

Порошенко задремал в Раде / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который ранее "сошел с ума" из-за разгона его "карманной" ЦИК, оказался в центре внимания пользователей соцсетей.

Беглый бывший народный депутат Александр Онищенко слил в Сеть провокационное видео из Верховной Рады. В кадре - дремлющий Петр Порошенко.

"Петя устал, не высыпается. Тому що думает денно и нощно як бы агрессора зупинити", - прокомментировал видео Онищенко.

Украинцы под видео стали активно оставлять "свои 5 копеек" по поводу состояния Петра Алексеевича.

"Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится?", - пишет Оксана Кирсенко.

"Не привыкло п..ло от звонка до звонка работать! Совсем недавно сам себе режиссёром был!!", - убеждена Елена Дубовская.

"Петя , перед этапом высыпается в тюряге на шарах будет стоять", - добавил Сергей Бигус.

"Совсем старый стал, спился...", - считает Илья Кива.

"Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом", - отметил Максим Музыченко.

"В телефоне сидит ...чмо шоколадное...", - предположил Сергей Серый.

"Капец, а что, пеця на работе, кстати, хорошо оплачиваемой. . . Солдат спит, а зарплата капает. . .", - обратила внимание Галина Вишенка.

Читайте также"Нам звания, а им гробы и медальки": в Сеть слили "подвиги" сына Порошенко в АТОНапомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал успешный обмен пленными 2019 между нашей страной и Россией и отметил, что причастен к освобождению тысяч украинцев.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене…", - сказал экс-глава государства.