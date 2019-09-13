"Пуйло уже не нападет": озабоченный Порошенко "сошел с ума" из-за разгона его "карманной" ЦИК

13 сентября 2019, 13:24

Принятие закона об увольнении членов ЦИК отбрасывает Украину назад в русский стиль проведения выборов, убежден пятый президент.

Порошенко
Порошенко возмутился роспуском ЦИК / Reuters

В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии. За соответствующее представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов ЦИК отдали свои голоса 341 народный депутат.

Решение Верховной Рады разозлило бывшего президента Украину Петра Порошенко, который в этот день наконец явился на допрос в ГБР.

"Принятие закона об увольнении членов Центральной избирательной комиссии отбрасывает Украину назад в русский стиль проведения выборов", - громогласно заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом Порошенко подчеркнул, что демократия под угрозой.

"В следующем году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления. Разделяют это мнение и общественные организации: "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию", - убежден Порошенко.

Отметим, в комментариях под возмущением Порошенко украинцы упрекнули его в том, что он бездействует.

"Засуджуємо і стурбовані - це дуже пасивні заяви. Починайте щось робити! Люди чекають на лідера, щоб почати чинити опір. Кожен з нас щось може робити, на своєму місці", - высказалась Irene Ugrynuk.

"ЦВК повинна бути кишеньковою тільки у Петра Олексійовича, тому й призачили членів ЦВК під кінець каденції попереднього складу ВР, щоб більшість членів ЦВК були підконтрольні Порошенку", - подчеркнул Сергей Соломахин.

"Вже пуйло не нападе, нє?", - спросил у Петра Алексеевича Петр Владимирович.

"До чого ця істерія? Це лише заміна людей,а не самої структури! Зашкварених поміняють на незаангажованих! Якщо б Зе не переміг з таким великим відривом, з відривом у 2 відсотки,то представляю як би штурмували цих цевекістів щоб зробили все аби порошен і Ко перемогли. А це знову розквіт кононенків березенків свинарчуків", - высказался Борис Беспощадный.

"Ви пан Порошенко вже не знаєте як укусити Зеленського видумляєте несемітниці Це у Вашому мозгу російський слід який зводить Вас з розуму коли Ви були презедентом треба було турбуватися про народ України а не про свої статки Ви думали що народ буде терпіти Вас і ваших соратників крадіїв корупціонерів зупиниться бо народ України вже на межі Вас слухати вже неможливо Ви всім набридли", - сказала Наталья Коваленко.

"А то что цвкашники все куплены порохом, все норм? И получают по 400000 грн в месяц , тоже норм?", - отметил Виталий Онищенко.

Читайте также"Сывочолый йо*нулся, вовремя придурка сняли": Марине советуют дать леща Порошенко за "шапито на выезде"Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада Украины приняла решение о назначении на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии. При этом по каждой кандидатуре проводилось отдельное голосование. Отметим, что за Басалаеву проголосовали 280 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале, за Бернацкую - 307 из 367, за Вербенского - 286 из 367, за Евстигнеева - 309 из 368, за Ефремову - 307 из 369, за Желтову - 305 из 366, за Конопольского - 288 из 367, за Кустову - 306 из 368, за Лотюк - 296 из 368, за Плукаря - 302 из 367, за Радченко - 289 из 367, за Слипачук - 317 из 370, за Шипилова - 308 из 369, за Юзькову - 307 из 371.

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выборы Петр Порошенко Владимир Зеленский ЦИК новости Украины
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