Порошенко явился на допрос в ГБР, в его банк нагрянули с обыском

Петр Порошенко пришел на допрос / president.gov.ua

В пятницу утром, 13 сентября, экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

"Пришел на допрос", - сказала в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Вместе с тем Иванова не уточнила, по какому делу и в каком процессуальном статусе Порошенко вызвали на допрос.

"Пока не могу вам ничего сказать. Вся информация будет после того, как следственные действия будут завершены", - добавила пресс-секретарь ГБР.

Отметим, что в это же время в здании Международного инвестиционного банка, основным владельцем которого является Порошенко, нагрянули правоохранители.

По данным Канала 24, вероятнее всего, они проводят там обыски.

Пока неизвестно, какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски. Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят – все вопросы к следователю. Представители банка в свою очередь отметили, что не располагают информацией об обысках.

Напомним, ранее в Госбюро расследований информировали, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует бюро.