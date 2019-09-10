Порошенко снова не дождались на допросе в ГБР

10 сентября 2019, 10:32

На 10 сентября запланирован еще один допрос экс-гаранта.

Порошенко
Порошенко / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Допрос экс-гаранта должен был начаться в 9:30 во вторник, 10 сентября. Он касался дела о государственной измене о невыполнении решения суда относительно назначения членов Высшего совета правосудия.

Иванова уточнила, на сегодня запланирован еще один допрос Порошенко, передает РБК-Украина. Однако пресс-секретарь не сообщила, по какому делу должен состояться этот допрос.

Читайте такжеПорошенко нагрубил и объяснил, почему не явился на допрос в ГБРНапомним, 6 сентября Петр Порошенко также не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Допрос был запланирован на 10 часов утра, но Порошенко его проигнорировал, отправив вместо себя адвоката Игоря Голованя. Он и объяснил причину неявки экс-президента – мол, повестка на допрос не действительна, так как сроки ее подачи не правильные.

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