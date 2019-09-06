Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР / УНИАН

Пятый президент Петр Порошенко 6 сентября снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос был запланирован на 10 часов утра, но Порошенко его проигнорировал, отправив вместо себя адвоката Игоря Голованя. Он и объяснил причину неявки экс-президента – мол, повестка на допрос не действительна, так как сроки ее подачи не правильные.

Глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале рассказал, по какому делу хотели допросить Порошенко.

"Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - заявил Труба.

По его словам, избегание допросов с использованием сомнительных причин – "сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту".

Кроме того, Труба считает, что ходить на допросы Порошенко все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года – когда вступит в силу закон об отмене неприкосновенности нардепов.

Напомним, 25 июля экс-президент дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском.

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала Прямой.

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