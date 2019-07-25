Порошенко сообщил, как прошел допрос в ГБР

25 июля 2019, 19:49

Экс-глава государства утверждает, что его обвиняют безосновательно.

Порошенко коварный
Порошенко заявил, что его опрашивали в ГБР безосновательно / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил по итогам допроса в Государственном бюро расследований, что дал все необходимые сведения о прозрачности сделки купли-продажи завода Кузницы на Рыбальском.

"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал Порошенко журналистам после выхода из здания ГБР.

Экс-президент заверил, что дал следователям показания и в устной форме, и письменно. По его словам, о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram-канал бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова. Поэтому в будущем он рекомендовал журналистам обращаться за информацией к Портнову.

Порошенко заявил, что продолжаются следственные действия против телеканала Прямой. Он назвал это посягательством на свободу слова.

Директор Госбюро расследований Роман Труба поприветствовал решение Порошенко прийти на допрос.

"Несмотря на то, что представители экс-президента постоянно меняют свои решения, я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос.

Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил. Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - написал он в Telegram.

Напомним, у здания ГБР (Госбюро расследований) на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.

Как известно, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, єкс-президент легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

Ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Госбюро расследований Андрей Портнов Кузница на Рыбальском
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:11
Зеленский поболтал с Трампом по телефону: что обсудили
20:03
Ирина Федишин показала шикарную грудь на отпускном фото
19:49
Порошенко сообщил, как прошел допрос в ГБР
19:45
Лига Европы. Будучность - Заря: смотреть видео трансляцию матча, подробности матча
19:42
В МВФ рассказали, когда и как возобновят переговоры с Украиной по кредиту
19:41
Ветеран с "обостренным чувством справедливости": вспыли любопытные подробности о главном напавшем на Порошенко Видео
19:32
Во время последнего боя Дадашев перенес инсульт
19:13
Задержание танкера РФ: в Госпогранслужбе озвучили детали операции Фото
19:02
"$4000 не потянем, но!": у Зеленского назвали зарплату учителям Видео
19:01
Всегда живой: "воскресший" президент Туркменистана появился перед зрителями
19:01
Эксперт: Успех Партии Шария – повод задуматься об отмене госфинансирования политсил
18:29
"Пристегните ремни": эксперт предупредил об остановке поставок дизтоплива из РФ
18:28
В Киеве хулиганы напали на копа и забрали пистолет: опубликовано видео Видео
18:26
На Луганщине мэр города навыписывал себе премий на сотни тысяч: детали суда
17:55
Украл семь контейнеров сигарет: стало известно, в чем подозревают экс-шефа Нацполиции Одесчины Видео
17:48
После травм полученных в ринге умер аргентинский боксер
17:36
Украина отправила в Таиланд машинокомплект БТР: опубликовано видео Видео
17:34
Представители разных национальностей Украины требуют свое министерство
17:31
"Сдохни, Петя!": на машину Порошенко напали, один человек запрыгнул на капот Видео
17:22
"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришел?": из хозяина Кремля сделали страшилку для детей Видео
17:10
Эксперт объяснил провал партии Порошенко и успех Слуги народа на выборах
17:04
Задержание российского танкера: стало известно о судьбе экипажа
16:58
Известной российской теннисистке не дали визу в США
16:51
Арест танкера - ошибка, которая усложнит возврат наших моряков - военный эксперт
16:48
Может обвалиться: потолок Нотр-Дама не выдерживает жары
16:38
"То корма плохие, то безалаберность": Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам из-за падежа скота
16:37
"Обос*ался, петух": в Сети Порошенко советуют запасаться сухарями после допроса в ГБР Видео
16:32
Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов
16:08
Омбудсмен рассказала, сколько украинцев томятся в тюрьмах в России и в Крыму
15:57
Диетолог объяснила, как не поправиться в отпуске Видео
15:51
Нурмагомедов попал на обложку Forbes
15:34
Путин отменил часть санкций против Турции
15:31
"Уже в браслете": стало известно, где находится Ефремов Видео
15:29
"СБУ подложила свинью Зеленскому": появилась реакция РФ на захват Украиной танкера – чем угрожают
15:22
Порошенко "забил" на допрос: в ГБР пригрозили принудительным приводом Видео
15:14
Изъяли документы и записи радиопереговоров: СБУ показала видео задержания российского танкера Видео
15:06
Дана Борисова не сможет попасть в Украину: назван срок запрета
15:05
В ЗеКоманде обещают "страшную кару" создателю ролика, в котором фура сбивает Зеленского
14:54
"Чтобы потом вас не выгоняли": Зеленский предупредил будущих "слуг народа" об ответственности Видео
14:30
Олег Винник "обновился" Видео
14:22
Учил Зайцеву? В Кропивницком инструктор по вождению насмерть сбил ребенка
14:20
"Ад цифр и документов": пяти проблемным округам грозит пересчет голосов Видео
14:16
Месть за Керченский пролив: Украина задержала российский танкер Фото
14:05
Алена Свиридова объяснила, почему обзавелась дачей в Крыму
14:01
"Поприезжали сюда, бл*дь, бандерье": Королевскую обсыпали мукой возле Донецкого суда Видео
13:52
"Говноеды" и "опять НТВ обоср*лись": в Сети разделали под орех российский ответ сериалу Чернобыль от НВО Видео
13:50
Дмитрий Крупенко — пример целеустремленного лидера и профессионала в финансовой сфере реклама
13:44
России грозят новые санкции из-за очередного "вечно легитимного"
13:41
Стас Михайлов доказывал, что не носит парик: опубликовано видео Видео
13:40
Умер самый старый президент на планете
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять