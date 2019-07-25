Порошенко сообщил, как прошел допрос в ГБР

Порошенко заявил, что его опрашивали в ГБР безосновательно / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил по итогам допроса в Государственном бюро расследований, что дал все необходимые сведения о прозрачности сделки купли-продажи завода Кузницы на Рыбальском.

"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал Порошенко журналистам после выхода из здания ГБР.

Экс-президент заверил, что дал следователям показания и в устной форме, и письменно. По его словам, о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram-канал бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова. Поэтому в будущем он рекомендовал журналистам обращаться за информацией к Портнову.

Порошенко заявил, что продолжаются следственные действия против телеканала Прямой. Он назвал это посягательством на свободу слова.

Директор Госбюро расследований Роман Труба поприветствовал решение Порошенко прийти на допрос.

"Несмотря на то, что представители экс-президента постоянно меняют свои решения, я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос.

Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил. Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - написал он в Telegram.

Напомним, у здания ГБР (Госбюро расследований) на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.

Как известно, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, єкс-президент легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

Ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.