Порошенко "забил" на допрос: в ГБР пригрозили принудительным приводом

Петр Порошенко грозит принудительный привод на допрос / Reuters

В четверг, 25 тюля, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Вместе с тем его адвокат передал в ГБР заявление с сообщением о том, что Порошенко не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести допрос на несколько недель.

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и в дальнейшем будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - написал в Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

Как известно, накануне Порошенко неожиданно пожаловал в ГБР и обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос 24 июля.

Напомним, ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.