В ГБР назвали причину неожиданного визита Петра Порошенко

Порошенко лично пришел в ГБР, но допрашивать его не стали / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанес неожиданный визит в Госбюро расследований, где его ждали на допрос 25 июля.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава бюро Роман Труба, Порошенко обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос 24 июля, а не 25, как это было определено следователем.

Труба отметил, что адвокаты экс-президента имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса – и визит к главе ГБР вовсе не был обязательным.

"Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - отметил Труба.

Напомним, ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.

Отметим, в ГБР завели уголовное дело за причастность окружения Порошенко к вывозу Чауса в Молдову.

Также ранее сообщалось, Петра Порошенко официально вызвали на допрос в Госбюро расследований. Отметим, в ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос.