В ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос

ГБР ждет Петра Порошенко на допрос / Reuters

Государственное бюро расследований намерено силой доставить экс-президенты Украины Петра Порошенко на допрос, если он еще раз не явится.

"Если нет, то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР", - сообщил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передают Украинские Новости.

Он, добавил, что возможен силовой привод.

У Порошенко заверили, что он повесток от ГБР не получал, но даже если получит, то на допрос не пойдет, пока не пройдут досрочные выборы в Раду 2019, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".

Напомним, 15 июля сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.