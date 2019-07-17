В ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос

Против экс-президента и его команды завели 11 уголовных дел.
Государственное бюро расследований намерено силой доставить экс-президенты Украины Петра Порошенко на допрос, если он еще раз не явится.
"Если нет, то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР", - сообщил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передают Украинские Новости.
Он, добавил, что возможен силовой привод.
У Порошенко заверили, что он повесток от ГБР не получал, но даже если получит, то на допрос не пойдет, пока не пройдут досрочные выборы в Раду 2019, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".
Напомним, 15 июля сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.