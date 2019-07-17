11 уголовных дел против Порошенко и его команды: в ГБР объявили, как накажут экс-президента за игнор / скриншот

На украинского экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных дел.

Об этом сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге 17 июля, пишет РИА Новости.

Сегодня Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов при продаже завода "Кузня на Рыбальском" на сумму 300 млн долларов, куда экс-президента вызывали как свидетеля. Как пояснил Труба, теперь его ждет повторная повестка.

В то же время адвокат экс-президента Игорь Головань заверяет, что Порошенко от ГБР повесток не получал. Но даже если получит, то на допрос не пойдет, пока не пройдут досрочные выборы в Раду 2019, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года", — цитирует письмо адвоката Украинская правда.

Напомним, 15 июля сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.