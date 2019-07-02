Суд дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже Кузницы на Рыбальском

Петр Порошенко / Reuters

По делу против экс-президента Петра Порошенко Печерский районный суд Киева принял решение разрешить Государственному бюро расследований провести выемку документов в Международном инвестиционном банке.

Согласно решению суда, разрешено изъятие документов по открытию и/или закрытии счетов ЧАО Завод Кузница на Рыбальском, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Читайте также"Изучаем вопрос": Глава ГБР намекнул на арест активов по уголовным делам против ПорошенкоКроме того, ГБР разрешено изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО Завод Кузница на Рыбальском.

Решение по изъятию документов принято в рамках расследования ГБР дела по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО Завод Кузница на Рыбальском , совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО ЗНКИФ Прайм Эссетс Капитал и ОАО ЗНКИФ ВИК в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

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Українськi Новини добавляют, что Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на телеканале Прямой, который связывают с Петром Порошенко, прошли санкционированные судом обыски с изъятием четырех томов правоустанавливающих документов.