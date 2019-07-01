На телеканале Прямой проходит выемка документов: что происходит

канал Прямой

Известный украинский юрист Андрей Портнов, бывший замглавы АП у президента Виктора Януковича, сообщил, что в офисе телеканала Прямой проходят обыски

По его словам, санкционированная судом выемка домкументов касается отмывания средств, а также легализации акций телеканала через кипрскую компанию

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - написал Портнов на свой странице в соцсети Facebook.

Кроме того, Портнов прикрепил ссылку на фабулу, на основании которой суд санкционировал выемку документов.