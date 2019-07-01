"Не буду подставлять президента": глава Офиса Зеленского раструбил о дружбе с Портновым

Богдан рассказал о дружбе с Портновым / Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан, которого ранее распекли в Сети за поход в ночной клуб на концерт Артура Пирожкова, рассказал, что экс-замглавы АП беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов – его старый друг, а 80% политиков – его бывшие клиенты.

"Я дистанцируюсь от любого коннекта. 80% действующего политикума – это мои бывшие клиенты. Даже Петр Алексеевич, я с ним познакомился в штабе Нашей Украины в 2004 году на президентских выборах", - рассказал Богдан в интервью РБК-Украина.

При этом Богдан заверил, что его друг Портнов не сможет занять должность при этой власти, потому что президент Владимир Зеленский против этого.

"Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - отметил Богдан.

Глава Офиса Зеленского также добавил, что не согласовывал с Портновым его заявления в правоохранительные органы относительно пятого президента Петра Порошенко.

Читайте такжеГлава АП Богдан пояснил слова о референдуме по переговорам с Россией"Это самодеятельность Портнова. Я не знаю материалов этих заявлений, но я думаю, там очень много всего по делу", - высказался Богдан.

Кроме того, Андрей Богдан подчеркнул, что его бывший клиент Юрий Луценко не должен оставаться генпрокурором.

"Мы не имеем конституционных полномочий его уволить. Несмотря на это, мы подали политическое заявление в Верховную раду с требованием его уволить, оно там лежит без рассмотрения", - сказал глава ОП.

Напомним, ранее Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан озвучил позицию по русскому языку для жителей Донбасса.