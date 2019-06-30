"Зомбаки" распекли в Сети главу офиса президента Богдана за поход в ночной клуб

Богдан посетил концерт Артура Пирожкова / Фото: УНИАН

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан посетил 28 июня, в День Конституции Украины, выступление российского артиста Артура Пирожкова (Александра Реввы).

Отметим, что концерт состоялся в ночном клубе. В рамках концерта Артура Пирожкова выступала и скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая практически живет и России и часто гастролирует там.

Многие пользователи соцсети увидели в этом поступке Андрея Богдана настоящую "зраду".

Жаркая дискуссия разразилась в Twitter.

Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет зрадофилам. Ви зробили це разом pic.twitter.com/mFOLyCE4g9 — Львовский метрополитен (@natohawks) 29 июня 2019 г.

В комментариях к этому твиту народ стал ругаться.

"Может это поет будущий министр культуры...может это праймериз...нам нужные ж новые лица..тем более, Пирожков из Донецка", - предположил пользователь сети с ником Дримбарь.

"Іскуство внє палітікі. Нє отбірайтє у народа развлєчєнія", - добавил некто Дихлофос.

"Хоть з Альдебарану. Робиш кар'єру в країні- агрессорі, - welcome to exit нахуй", - пишет Юрий Хотинский.

"А що тут не зрозумилого? вода камень точит. по капельке пидарасы внедрялись на Донбассе, а потом рвануло! Треба греблю восстанавливать!", - отметил некто под ником Минер.

"Це ж Зеленському не дають працювати !", - добавил Измученный нарзаном 25%.

Но дискуссия не утихла даже после того, когда некто под ником 73% малорос заявил, что Рева из Донецка, и не стоит искать в походе Богдана в ночной клуб зрады.

"Які ж ви йобнуті зомбаки! Олександр Володимирович Ревва - Народився у вересні 1974 року в Донецьку, в родині українських євреїв".

Напомним, ранее у Зеленского озвучили новое название Администрации президента.

Кроме того, ранее у Зеленского рассказали, что сделают со зданием АП на Банковой.

Также ранее журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа рассказала о том, куда Зеленский хочет переместить Администрацию президента.