"В музей или": У Зеленского рассказали, что сделают со зданием АП на Банковой

Администрация президента Украины / ZN

Представители команды Владимира Зеленского готовятся к переносу Администрацию президента из здания на киевской улице Банковая.

Соответствующее заявление в украинском телеэфире сделал глава АП Андрей Богдан. По его словам, здание на Банковой могут превратить в музей государственности Украины, либо же здание вовсе продать.

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую-нибуть часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - сказал Богдан.

Напомним, ранее журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа рассказала о том, куда Зеленский хочет переместить Администрацию президента.