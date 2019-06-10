Журналистка сказала, куда Зеленский хочет переместить АП

Владимир Зеленский хочет переместить АП в Украинский дом, сообщила журналистка / president.gov.ua

Журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа сообщила, что президент Владимир Зеленский хочет переместить Администрацию президента в Украинский дом.

Ради АП из Украинского дома хотят переместить фонды Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля Киевские солисты, написала журналистка в Facebook, ссылаясь на данные сотрудников одного из архитектурных бюро.

По их словам, официальное решение относительно переезда АП в Украинский дом будет через несколько дней.

"Сегодня (в понедельник, 10 июня, — Ред.) приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое, очевидно, получило заказ на перепланировку, фоткали вид из окон…", — отметила Липа.

Ранее был анонсирован переезд Администрации президента Владимира Зеленского. Сейчас АП находится в Киеве на ул. Банковой. Замглавы АП Кирилл Тимошенко говорил, что прорабатываются два варианта переезда офиса главы государства.