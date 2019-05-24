У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой

24 мая 2019, 18:30

Вопрос о переезде офиса президента планируется решить уже в 2019 году.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в АП на улице Банковой / president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что прорабатывается два варианта переезда офиса президента с улицы Банковой.

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он в комментарии Новому времени.

По его словам, этот вопрос планируется решить уже в 2019 году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - добавил он.

Читайте такжеЗеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Отметим, что по данным Страны, здание КВЦ Парковый, где размещался избирательный штаб Зеленского, сейчас рассматривается как наиболее вероятное место, куда новый президент переместит свою администрацию.

КВЦ Парковый
КВЦ Парковый / parkovy.info

"Во-первых, это энергитически сильное место, поскольку оно уже принесло Зеленскому победу. Во-вторых, у этого места правильное расположение, ведь оно находится неподалеку от правительственного квартала, скоростной трассы, ведущей в аэропорт, но главное, в двух минутах ходьбы от дома Зеленского", - рассказал источник издания в администрации Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский открыл ворота, которые ограничивали доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Банковая Администарция Кирилл Тимошенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:30
У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой
18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
15:39
Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию
15:34
Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих Видео
15:30
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману
15:24
Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР" Видео
15:03
Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ Видео
14:39
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
14:25
"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье
14:15
Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка
13:57
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий
13:45
Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
13:35
Kiss в Киеве: все, что нужно знать о концерте Видео
13:19
Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
12:50
Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер
12:37
Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа
12:21
Тереза Мэй объявила о своей отставке
12:00
Под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску Видео
11:56
"Садомазо на полянке": Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике
11:24
Савченко сгоряча главу Генштаба обозвала трусом и раскаялась в этом
10:58
"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео Видео
10:24
Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину Видео
10:21
Тревожный знак от Запада: он воспользовался украинскими выборами не так, как следует мнение
09:59
Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек
09:54
Презумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу Зеленского мнение
08:45
Синоптики предупредили, какие области Украины накроет непогода
08:20
Вакарчук сказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду
08:17
Почему Зеленскому нужны союзники на Донбассе мнение
07:55
В АП прокомментировали петицию за отставку Зеленского
07:38
Когда Троица 2019 в Украине Видео
07:30
Новые выборы 2019: стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Раду
07:15
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
06:58
Игра в сильного президента загнала Зеленского в ловушку мнение
06:32
Войны, голод и потопы: ученые рассказали о жутком сценарии Апокалипсиса
06:03
Короли коварства и подлости: астрологи назвали готовые на удар в спину знаки Зодиака
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять