У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой

Владимир Зеленский в АП на улице Банковой / president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что прорабатывается два варианта переезда офиса президента с улицы Банковой.

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он в комментарии Новому времени.

По его словам, этот вопрос планируется решить уже в 2019 году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - добавил он.

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Отметим, что по данным Страны, здание КВЦ Парковый, где размещался избирательный штаб Зеленского, сейчас рассматривается как наиболее вероятное место, куда новый президент переместит свою администрацию.

КВЦ Парковый / parkovy.info

"Во-первых, это энергитически сильное место, поскольку оно уже принесло Зеленскому победу. Во-вторых, у этого места правильное расположение, ведь оно находится неподалеку от правительственного квартала, скоростной трассы, ведущей в аэропорт, но главное, в двух минутах ходьбы от дома Зеленского", - рассказал источник издания в администрации Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский открыл ворота, которые ограничивали доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.