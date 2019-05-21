Вход свободен: Зеленский открыл ворота на Банковой

На Банковой открыли проход / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский открыл ворота, которые ограничивали доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.

Отныне, с 21 мая, каждый желающий киевлянин или гость столица может увидеть Дом с химерами и прогуляться к главному входу АП без предъявления удостоверения личности.

Как пишет Униан, на Банковой остались посты, которые были при президенте Петре Порошенко, но на них никто не проверяет документы.

Ворота, которые были ранее закрыты для свободного прохода со стороны улиц Лютеранской и Институтской, открыты со вчерашнего дня, 20 мая, сообщили охранники, которые находятся на улице Банковой.

Напомним, перемещение пешеходов по улице Банковой было ограничено во времена беглого экс-президента Виктора Януковича. 20 мая, после инаугурации, Владимир Зеленский попросил охрану пустить на территорию всех желающих.