Зеленский пришел в АП на Банковую и пообещал, что Украиной мир будет гордиться

Владимир Зеленский прибыл на Банковую в окружении своих сторонников

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на улицу Банковую, после чего вошел в здание администрации президента Украины.

По дороге к администрации нового президента сопровождали его сторонники, следовавшие за ним из Мариинского парка и от здания Рады.

Напомним, во второй половине дня 20 мая у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

Так, прибывший на инаугурацию вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в рамках встреч с представителями властей Украины намерен поднять вопрос о проведении трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС касательно будущего транзита российского газа через территорию Украины.

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Зеленский в ходе встречи с послами и главами иностранных делегаций поблагодарил за помощь в проведении честных выборов в Украине, а также в борьбе с коррупцией и российской агрессией.

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Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, Зеленский, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств, сказал:

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией".

Президент также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Как сообщается, Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру.