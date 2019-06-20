У Зеленского озвучили новое название Администрации президента: показан проект органа в Украинском доме

АП планируют переименовать в офис главы государства, офис президента, сообщил Руслан Рябошапка / УНИАН

Заместитель главы Администрации президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка сообщил, что АП планируют переименовать в офис главы государства, офис президента.

АП превращают в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу украинского лидера, рассказал Рябошапка на заседании команды Зеленского, видео с которого опубликовано на YouTube-канале Зе!Президент.

По его словам, в структуре АП планируют создать директораты.

"Логика новой структуры какая: первое — мы отходим от названия администрация и переходим к термину, который является более современным, более европейским — офис главы государства, офис президента", — отметил чиновник.

Рябошапка добавил, что АП превращают "из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами и был параллельным Кабинетом министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента".

Читайте также"Здесь я с ума сойду": Зеленский рассказал, почему стремится съехать из здания на Банковой"Эти директората, которые мы создаем, мы их создаем только по определенным отраслям, они будут осуществлять: а) анализ, того, что происходит в стране, и б) — они будут предлагать президенту, каким образом можно влиять на ситуацию, решать проблемы, которые сегодня существуют...", — подчеркнул он.

Также на видео показан проект АП в Украинском доме (смотрите на ролике со 2 минуты 54-й секунды). Ранее был анонсирован переезд АП Владимира Зеленского. Сейчас орган находится в Киеве на ул. Банковой. Глава АП Андрей Богдан говорил, что здание на Банковой могут превратить в музей государственности Украины или продать.