Глава Офиса Зеленского озвучил позицию по русскому языку для жителей Донбасса

1 июля 2019, 09:06

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан высказался по наболевшей и проблемной теме.

Богдан и Зеленский
Андрей Богдан и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины заявил о том, что "разрешил бы Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский", но при неукоснительном соблюдении одного условия.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", – заявил он в интервью РБК-Украина.

Читайте такжеЗеленский озвучил главную цель по ДонбассуДалее, давай ответ на вопрос журналиста по поводу того, "Если русского языка захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области".

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - уточнил он.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского оценили раздачу российских паспортов на Донбассе. До этого эксперт Юрий Романенко оценил предложение Леонида Кучмы снять блокаду с ОРДЛО.

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Владимир Зеленский украинский язык русский язык ОРДЛО Андрей Богдан офис президента
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