Фарион призвала немедленно бросить Зеленского "за решетку"

Ирина Фарион / УНИАН

Бывший народный депутат от Свободы Ирина Фарион призвала арестовать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за использование русского языка в видеообращении к избирателям. Речь экс-нардепа опубликовал на своей странице в Twitter блогер Виталий Барабаненко.

"А вы можете перевести, что оно несло? I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны, оно насилует тех, которые сегодня защищают нас там, на нулевой позиции. Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!" — заявила Фарион.

Она также пообещала бороться со сторонниками Зеленского до победного конца.

"Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!" — подчеркнула Фарион.

"Що воно верзло? Ви може перекласти? Я не розумію! Його треба за грати",- реакція Ірини Фаріон pic.twitter.com/IJl0cXo8aJ — Віталій Барабаненко (@baraban088) 1 квітня 2019 р.

Ранее Ирина Фарион призвала бить тех, кто не видит разницы, на каком языке говорить - украинском, или русском.