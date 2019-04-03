Почему Зеленский уже заслужил уважение

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

3 апреля 2019, 09:45

31 марта его яростным критикам прилетело важное напоминание.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Самый настоящий парадокс

Жил Зеленский. У него все было хорошо. Он долларовый миллионер. У него развитый процветающий бизнес, где работают сотни человек. У него любимая жена и хорошая семья. Друзья. Он в центре маленькой Вселенной, что создал сам.

Скажите, как много людей вышли бы из этого уютного комфортного мирка, который для абсолютного большинства является пределом мечтаний? Он из него вышел. Вышел, чтобы узнать, какое он говно. Получить миллионы помоев, обвинения, слежку, управляемую ненависть, угрозы. Не остановился и пошёл до конца. И без пяти минут президент. Я не знаю каким он будет президентом, но его прошлое и настоящее заслуживают уважение.

Читайте такжеВсе проблемы, который получит Зеленский, ему достанутся в наследство от ПорошенкоА теперь о смешном. Самое смешное, что яростные критики Зеленского в Киеве - это наша недооформленая буржуазия. Которая в ужасе от того, что что-то изменится, что она потеряет свои машины, квартиры и размеренный образ жизни. В последние годы эти люди кричали о пути в Европу и необходимости перемен. Ходили по всем бессмысленным конференция о европейском пути, вечером сидели в переполненных ресторанах, на выходных шатались по молам или летали в Европу вываливая селфи. Однако все время они забывали какой ценой оплачивается эта мнимая стабильность за пределами разбитой киевской кольцевой.

31 марта прилетело напоминание. И знаете, что самое смешное? Когда нарисовался человек из их среды в качестве президента, такая же лимита, как многие из них, переехавшие в начале нулевых в Киев, то они яростно вцепились в маниакально клептократический режим Порошенко, который оказался необходим только из-за банальной материальной причины и ужаса перед переменами. А самые нищие, включая маргинальных пенсионеров вдруг проголосовали за Вована, кто-то желая перемен, кто-то мести, а кто-то просто показать фигу, не имея возможности больше ничего сделать.

Вот это самый настоящий парадокс.

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