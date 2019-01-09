"Снимаешь туфли и даешь по морде": Фарион призвала бить защитников русского языка

Ирина Фарион / Главред

Экс-депутат Верховной Рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион призвала бить тех, кто не видит разницы, на каком языке говорить - украинском, или русском.

Такое предложение Фарион сделала в интервью изданию "Золочів.нет", отвечая на вопрос "Что вы скажете людям, которые говорят: "Какая разница, какой язык?"

"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по морде, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают", - сказала он.

Тем, кого не устраивает статус украинского языка, экс-депутат посоветовала покинуть Украину.

В октябре прошлого года Ирина Фарион выразила желание уничтожить Россию полностью.

"Пусть боятся! Есть кого бояться. Мы их в покое не оставим. Наша задача - это уничтожение Российской империи. Наша задача - село Кучкино, с которого когда-то началась Москва. Мы с ними возиться не планируем", - сказала Фарион.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.