"Мы с ними возиться не планируем": экс-нардеп захотела уничтожить Россию полностью

Ирина Фарион / "Главред"

Экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион выразила желание уничтожить Россию полностью.

Об этом она рассказала в интервью изданию "БукІнфо".

"Пусть боятся! Есть кого бояться. Мы их в покое не оставим. Наше задание - это уничтожение Российской империи. Наше задание - село Кучкино, с которого когда-то началась Москва. Мы с ними возиться не планируем", - сказала Фарион.

По ее словам, кремлевские пропагандисты "ощущают из-за нее реальную угрозу", из-за чего агрессивно настроены по отношению к ней.

Накануне лидер националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что для наступления сразу на нескольких фронтах, в том числе на Донбасс и аннексированный Крым, Украине необходимо дождаться кризиса в России. Пока же, по его мнению, конфликт необходимо удерживать в текущем состоянии.

"В тот момент, когда он возникнет, нам нужно иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, в том числе в зоне конфликта, которые сразу смогут перейти в наступление", - сказал Корчинский.