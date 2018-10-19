"Это предлагают наши интеллектуалы хитровымах*нные": Фарион возмущена русским языком во Львове

Ирина Фарион считает, что во Львове все мероприятия должны проходить на украинском / Фото: Главред

Доктор филологических наук Ирина Фарион осудила засилье во Львове интеллектуальных мероприятий на польском и русском языках.

"У нас во Львове общество "Белый орел" процветает и вербует детей учить польский. И у нас конференция во Львовском университете в ноябре будет об украинском языке, но рабочий язык – украинской, английский и польский. Почему мы говорим, что во Львовском университете Франко, что рабочий язык конференции – польский?", - заявила она в рамках общественного форума "За украинский язык".

По словам Фарион, кафедра русской словесности в университете имени Ивана Франка пропагандирует "русский мир". Она считает, что интеллектуалы Львова не заботятся о развитии национального языка.

"Это не предлагают люди, к которым я не имею никаких претензий, святые люди от земли, это предлагают наши интеллектуалы хитровымах*нные (чтобы не сказать по-другому)", - сказала филолог.

Фарион подчеркнула, что во многих городах Украины отсутствуют общеобразовательные школы с русским языком обучения. А во Львове, акцентировала она, около 2,5 тысяч детей изучают язык оккупанта.

"Знаете, сколько во Львове, в городе Степана Бандеры, русских школ? Четыре русских школы, 2500 тысяч детей учатся языком оккупанта, одну из школ, 45-ю, финансирует Андрей Садовой", – сказала Фарион.

Напомним, ранее Фарион заявила, что обладатели венгерского паспорта в Закарпатской области должны забирать свои документы и уезжать в Венгрию.