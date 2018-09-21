"Пусть лечит Трампа": Ирина Фарион обрушилась с критикой на Супрун из-за английского языка

Скандально известную экс-нардепа от ВО "Свобода" взбесили планы и.о. главы Минздрава сделать итоговый экзамен для медиков англоязычным.
Бывшая народный депутат от ВО "Свобода", сторонница жесткой украинизации страны Ирина Фарион обругала и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун за планы последней сделать итоговый государственный экзамен для медиков англоязычным; в частности, Фарион заявила, что Супрун нарушает конституцию Украины и самолично поощряет трудовую миграцию образованных кадров из Украины.
"Вот пошла к стоматологу зубки подковать, чтобы хорошо либеральную власть грызть. И услышала от врачей: министр здравоохранения, та косматая с немытой головой и нечесаными прядями Супрун (Абрамович), собирается итоговое оценивание знаний, у будущих медиков называется КРОК (после бакалаврата, магистратуры и интернатуры), составлять ангельским языком! Господа! А когда это мы изменили 10 статью Конституции Украины и к государственному языку - украинскому - добавили тот, что уже не в Евроунии? Так для кого мы тех врачей готовим ? Ага. Для Америки, Гейропы, чтобы там пинцеты подавали. А мы здесь будем умирать, потому что эта Супрун всю медицину сделала бесценной: ни жить, ни умереть", - не подбирая выражений выразилась Фарион на личной странице в Facebook.
Этим дело не ограничилось; в комментариях Фарион обозвала Супрун "нечесаной бабой" и заявила, что ту надо упаковать в контейнер и отправить в США - "пусть Трампа лечит, а не украинцев".
Читайте также"Русский язык принесен в Украину на штыках!": Фарион снова атакует русскоязычных украинцевДосталось и тем, кто рискнул выступить в защиту Супрун, ее планов да и просто английского языка.
"Долбанные англоманы! Прошу не писать здесь своего бреда. Отвечаю: чужие языки надо знать, но не за счет своего и не вместо своего. Хочешь работать за границей со своим ангельским, так пили туда учиться. Мы живем для своей страны, для своих людей, для своего украинского мира. Замахали! Шуты безродные", - подытожила она свой скандальный пост.
Напомним, ранее Фарион предлагала лишать русскоязычных украинцев работы, а также применять к ним физические методы воздействия.