"Пусть лечит Трампа": Ирина Фарион обрушилась с критикой на Супрун из-за английского языка

21 сентября 2018, 20:41

Скандально известную экс-нардепа от ВО "Свобода" взбесили планы и.о. главы Минздрава сделать итоговый экзамен для медиков англоязычным.

Ирина Фарион снова атаковала иноязычных украинцев - однако на этот раз досталось любителям английского
Ирина Фарион снова атаковала иноязычных украинцев - однако на этот раз досталось любителям английского / УНИАН

Бывшая народный депутат от ВО "Свобода", сторонница жесткой украинизации страны Ирина Фарион обругала и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун за планы последней сделать итоговый государственный экзамен для медиков англоязычным; в частности, Фарион заявила, что Супрун нарушает конституцию Украины и самолично поощряет трудовую миграцию образованных кадров из Украины.

"Вот пошла к стоматологу зубки подковать, чтобы хорошо либеральную власть грызть. И услышала от врачей: министр здравоохранения, та косматая с немытой головой и нечесаными прядями Супрун (Абрамович), собирается итоговое оценивание знаний, у будущих медиков называется КРОК (после бакалаврата, магистратуры и интернатуры), составлять ангельским языком! Господа! А когда это мы изменили 10 статью Конституции Украины и к государственному языку - украинскому - добавили тот, что уже не в Евроунии? Так для кого мы тех врачей готовим ? Ага. Для Америки, Гейропы, чтобы там пинцеты подавали. А мы здесь будем умирать, потому что эта Супрун всю медицину сделала бесценной: ни жить, ни умереть", - не подбирая выражений выразилась Фарион на личной странице в Facebook.

Этим дело не ограничилось; в комментариях Фарион обозвала Супрун "нечесаной бабой" и заявила, что ту надо упаковать в контейнер и отправить в США - "пусть Трампа лечит, а не украинцев".

Читайте также"Русский язык принесен в Украину на штыках!": Фарион снова атакует русскоязычных украинцевДосталось и тем, кто рискнул выступить в защиту Супрун, ее планов да и просто английского языка.

"Долбанные англоманы! Прошу не писать здесь своего бреда. Отвечаю: чужие языки надо знать, но не за счет своего и не вместо своего. Хочешь работать за границей со своим ангельским, так пили туда учиться. Мы живем для своей страны, для своих людей, для своего украинского мира. Замахали! Шуты безродные", - подытожила она свой скандальный пост.

Напомним, ранее Фарион предлагала лишать русскоязычных украинцев работы, а также применять к ним физические методы воздействия.

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критика скандал Ирина Фарион английский язык Ульяна Супрун
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