Скандально известная своими выпадами в адрес русскоговорящих украинцев, бывшая народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион снова атаковала их; теперь граждане Украины, использующие российские язык, обвиняются в том, что они придерживаются оккупантского языка, который на их Родину принесли на штыках несколько столетий назад

Кроме того, Фарион заявила, что не быть Украине сильным государством до тех пор, пока-де ее граждане не научатся следовать законам, в том числе, касающимся государственного языка; свою точку зрения Фарион изложила в эфире программы "Рандеву" на "5 канале".

В качестве примера для украинцев Фврион указала на американскую армию, где никто из бойцов даже не допускает вероятности незнания английского языка, несмотря на тот исторический факт, что население США является не коренным народом а сплавом самых разных национальностей.

"А у нас какая история? У нас откуда взялся русский язык? Русский язык принесен в Украину на штыках! Первые российские залоги — это 1658 год, во времена Ивана Выговского. Первое слово на русском языке в Галичине прозвучало во времена Первой мировой войны. То есть, русский язык — это язык оккупанта. Эти люди что, этого не понимают?!" — возмутилась Фарион.

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Напомним, ранее Фарион предлагала лишать русскоязычных украинцев работы, а также применять к ним физические методы воздействия.