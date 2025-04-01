Эксперты призвали не выбрасывать фрукты и овощи в мусорку: какая причина

Выбрасывать некоторые фрукты в мусорку - плохая идея по важной причине.

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Можно ли выбрасывать испорченные фрукты и овощи в мусорку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что происходит с фруктами на свалках

Что можно сделать из испорченных продуктов

Все люди привыкли выбрасывать испорченные фрукты и овощи в кухонную мусорку. Многим кажется, что это не несет никакого вреда, но это не так.

На самом деле существует огромная скрытая экологическая проблема, связанная с выбрасыванием фруктов и овощей в мусорку, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему нельзя выбрасывать фрукты и овощи в мусорку

Эксперты по охране окружающей среды говорят, что гниющие фрукты и овощи на свалках в значительной степени способствуют изменению климата. Это потому, что гниющая пища на свалке производит метан, который в 26 раз сильнее углекислого газа.

Фрукты и овощи, отправленные на свалку, часто оставляют гнить в огромных кучах отходов без доступа кислорода, что может значительно ухудшить количество опасного, загрязняющего метана. Вот почему людям, которые едят обычные домашние фрукты и овощи, включая бананы, яблоки, груши, манго и клубнику, настоятельно рекомендуют компостировать их дома, а не выбрасывать в мусорку.

"Почти все фрукты можно компостировать. От сердцевины яблока до банановой кожуры и даже последних кусочков клубники, ваш компост с удовольствием примет их. Эти органические материалы расщепляются, высвобождая питательные вещества обратно в почву, которые затем можно использовать для поддержания роста растений", - отмечают эксперты.

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