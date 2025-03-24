Не стоит выбрасывать: 3 интересных способа использования яичной скорлупы

Яичная скорлупа может помочь вам убрать дом и ускорить рост растений.

https://glavred.info/lifehack/ne-stoit-vybrasyvat-3-interesnyh-sposoba-ispolzovaniya-yaichnoy-skorlupy-10649891.html Ссылка скопирована

Способы использования яичной скорлупы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что можно сделать с яичной скорлупой

Как ею подкормить растения

Яйца - один из самых популярных продуктов для завтрака. Из них можно приготовить множество блюд. После приготовления многие выбрасывают яичную скорлупу в мусорное ведро, но не стоит это делать.

Главред решил разобраться, что можно сделай из яичной скорлупы.

видео дня

Яичная скорлупа как удобрение для растений

Яичная скорлупа имеет множество скрытых способов использования, которые могут помочь улучшить состояние вашего дома и сада, пишет The Sun.

В частности, она содержит много кальция, который помогает растениям строить клеточные стенки и быстрее расти.

Попробуйте измельчить яичную скорлупу и добавить ее в компостную кучу. Многие растения, такие как помидоры и патиссоны, борются за получение достаточного количества кальция для роста, поэтому яичная скорлупа гарантированно даст им необходимый толчок.

Вы также можете использовать яичную скорлупу для защиты растений от слизней и улиток: если вы положите измельченную яичную скорлупу на почву, острые края отпугнут вредителей.

Яичная скорлупа для прочистки раковины

Яичную скорлупу можно поместить в сетчатый фильтр кухонной раковины, это может помочь сохранить ее незасоренной.

Измельченная скорлупа разбивает кусочки пищи и предотвращает засорение раковины. Но она не должна попадать в канализацию, поскольку это только усугубит проблему.

Яичная скорлупа для отбеливания белья

Яичная скорлупа может стать отличной естественной альтернативой отбеливателю, когда речь идет о сохранении белых вещей чистыми.

Просто положите пустую яичную скорлупу в марлю или пустой мешок для белья с несколькими ломтиками лимона и забросьте в стиральную машину вместе с бельем.

Читайте также:

The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред