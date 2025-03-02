Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причина

Мария Николишин
2 марта 2025, 02:00
44
Эксперт по садоводству рассказала, почему не стоит выбрасывать яичную скорлупу и как её можно использовать.
Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причина
Как использовать яичную скорлупу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как можно использовать яичную скорлупу
  • Как приготовить из неё удобрение для растений

Многие после использования яиц просто выбрасывают скорлупу, но так делать не стоит, потому что она может оказаться очень полезной.

Главред решил разобраться, что можно сделать из яичной скорлупы.

видео дня

Как использовать яичную скорлупу

Лорелль, канадская садовница, продемонстрировала, как из яичной скорлупы можно сделать собственный растворимый раствор кальция для подкормки растений, пишет express.co.uk.

Отмечается, что кальций является одним из трех основных питательных веществ для роста корней, устойчивости к болезням, толерантности к абиотическим стрессовым факторам, вегетативного роста и использования воды.

Лорелль показала, как она изготавливает свою подкормку. Она начала с того, что запекла яичную скорлупу при температуре 176 градусов, после чего дала ей остыть и положила в большой пакет.

Далее она измельчает и раскатывает скорлупу скалкой.

"Чем меньше кусочки, тем лучше", - добавила садовница.

Затем женщина высыпает измельченную яичную скорлупу в кувшин и добавляет уксус. По словам Лорелль, вы увидите, как начинают образовываться пузырьки в результате реакции кальция с уксусом. После этого нужно неплотно накрыть банку марлей, пока пузырьки не перестанут образовываться.

Эксперт советует дать раствору настояться в течение двух недель. Затем можно использовать раствор как "почвенный дренаж".

"Эта растительная подкормка прекрасно подходит для контейнерного садоводства, овощеводства, комнатного садоводства и в любом месте, где ваша почва нуждается в кальции", - добавила Лорелль.

Удобрение для растений из яичной скорлупы - видео:

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца огород удобрения лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

23:59Война
"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

23:01Война
Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

Гороскоп на завтра 2 марта: Близнецам - впечатляющий день, Рыбам - отдых

Гороскоп на завтра 2 марта: Близнецам - впечатляющий день, Рыбам - отдых

Последние новости

04:35

Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не все

03:31

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

02:55

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяцВидео

02:00

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причинаВидео

01:38

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
01 марта, суббота
23:59

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займФотоВидео

23:01

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

22:34

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

21:53

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

Реклама
21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

Реклама
18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

Реклама
14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

12:28

"Дальше будет еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

12:27

Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весныВидео

12:05

ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

12:00

Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – КоваленкоВидео

11:54

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

11:51

Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ

11:05

Гороскоп на март 2025: Тельцов ждут события, которые невозможно избежатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять