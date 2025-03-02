Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причина

Эксперт по садоводству рассказала, почему не стоит выбрасывать яичную скорлупу и как её можно использовать.

https://glavred.info/life/eksperty-prizvali-hranit-yaichnuyu-skorlupu-v-chem-prichina-10643867.html Ссылка скопирована

Как использовать яичную скорлупу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно использовать яичную скорлупу

Как приготовить из неё удобрение для растений

Многие после использования яиц просто выбрасывают скорлупу, но так делать не стоит, потому что она может оказаться очень полезной.

Главред решил разобраться, что можно сделать из яичной скорлупы.

видео дня

Как использовать яичную скорлупу

Лорелль, канадская садовница, продемонстрировала, как из яичной скорлупы можно сделать собственный растворимый раствор кальция для подкормки растений, пишет express.co.uk.

Отмечается, что кальций является одним из трех основных питательных веществ для роста корней, устойчивости к болезням, толерантности к абиотическим стрессовым факторам, вегетативного роста и использования воды.

Лорелль показала, как она изготавливает свою подкормку. Она начала с того, что запекла яичную скорлупу при температуре 176 градусов, после чего дала ей остыть и положила в большой пакет.

Далее она измельчает и раскатывает скорлупу скалкой.

"Чем меньше кусочки, тем лучше", - добавила садовница.

Затем женщина высыпает измельченную яичную скорлупу в кувшин и добавляет уксус. По словам Лорелль, вы увидите, как начинают образовываться пузырьки в результате реакции кальция с уксусом. После этого нужно неплотно накрыть банку марлей, пока пузырьки не перестанут образовываться.

Эксперт советует дать раствору настояться в течение двух недель. Затем можно использовать раствор как "почвенный дренаж".

"Эта растительная подкормка прекрасно подходит для контейнерного садоводства, овощеводства, комнатного садоводства и в любом месте, где ваша почва нуждается в кальции", - добавила Лорелль.

Удобрение для растений из яичной скорлупы - видео:

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред