Как избавиться от тли и муравьев без химии: лучшее средство растет на огороде

Практически у каждого дачника на участке имеется чистотел. Как приготовить чистотел для опрыскивания растений?

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Как избавиться от тли чистотелом - советы опытного садовода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый дачник сталкивается с проблемой насекомых на огороде. Тля, трипсы, муравьи могут добавить проблем огороднику и лишить урожая. Но выход из этой ситуации есть - лучшее средство от вредителей растет на огороде. На Youtube-канале Молодой садовод рассказали, как избавиться от тли и других насекомых чистотелом.

Кстати, знали ли вы, что в июле дачники разбрасывают апельсиновые шкурки по саду, чтобы отпугнуть животное, которое некоторые считают вредителем. Детальнее о том, кого можно выгнать из сада при помощи цитрусовых, читайте в материале: Только не в мусор: для чего хитрые дачники разбрасывают по саду кожуру с апельсина.

Как использовать чистотел от вредителей

Итак, практически у каждого садовода и огородника на участке имеется такое растение, как чистотел. Некоторые пытаются всячески от него избавиться, не понимая, насколько это ценная культура.

Помимо того, что чистотел активно используется в медицинских и косметологических целях, сегодня он стал верным помощником садоводов.

Растворы, приготовленные на основе чистотела, эффективно справляются с различными вредителями, среди которых есть тля, муравьи и трипсы.

Таким образом, теперь не нужно тратить деньги, покупая дорогие и не всегда эффективные химические препараты, так как можно приготовить эффективный раствор из чистотела.

Сок чистотела является ядовитым. Как только вредители полакомятся раствором, у них наступает спазм кишечника, в результате тля и муравьи просто погибают.

Как приготовить чистотел для опрыскивания растений

Для приготовления раствора понадобится приблизительно 3 кг свежего чистотела. Собирать растение лучше всего в перчатках, чтобы не окрашивались руки.

Далее чистотел нужно залить водой и настаивать в течение суток. Настойка впоследствии приобретет коричневый цвет.

Ведро стоит выбирать такое, которое будет не жалко. После использования - сразу помыть. Поскольку если чистотел высохнет, будет очень сложно избавиться от коричневого цвета, в который растение окрасит ведро или другую емкость.

Через сутки возьмите черпак или кастрюльку маленького размера. Смешайте упаковку красного перца с литром воды. Данная смесь должна прокипеть в течение 30-45 минут. Красный перец может немножко окрасить тару.

Когда раствор с перцем остынет, нужно смешать его с настоянным чистотелом в пропорции 1:1, то есть 1 литр чистотела и 1 литр перца.

Раствор нужно процедить через марлю, чтобы максимально избавиться от возможных комочков.

На этом манипуляции с приготовлением на закончены. Раствор перца и чистотела нужно развести с водой в пропорции 1:7 (1 литр нашей готовой смеси и 7 литров воды).

Чтобы смесь хорошо прилипала к растению, добавьте жидкое мыло. Тщательно перемешайте и залейте готовую смесь в опрыскиватель.

Данный раствор очень эффективен против таких вредителей, как тля, муравьи и трипсы.

Опрыскивать растения нужно несколько раз, пока вредитель не будет полностью уничтожен.

Youtube-канал Молодой садовод Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий. На канале вы найдете такую информацию: как правильно и чем подкармливать огородные культуры;

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Что можно опрыскивать чистотелом?

В принципе, обработать этим раствором можно любые огородные культуры, ведь перец и чистотел не нанесут вреда.

"Средство очень эффективное, проверено опытом, практикой. Огромный плюс у данной смеси – это полное отсутствие химии", - отметил Дмитрий.

Важно! При использовании данной смеси для опрыскивания обязательно одевайте рукавицы, закрытую форму одежды, используйте маску для защиты дыхательных путей, а также очки для того, чтобы перец не попал на слизистые оболочки.

Смотрите видео - Как использовать чистотел от вредителей:

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