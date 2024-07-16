Только не в мусор: для чего хитрые дачники разбрасывают по саду кожуру с апельсина

Летом сады уязвимы к целому ряду вредителей, и одним из них, наносящим наибольший вред, являются коты. Коты непредсказуемы и чрезвычайно территориальны, поэтому держать их подальше от садовых участков может быть несколько сложно, сообщает Express.
Садоводы могут заметить, как они грызут растения и выкапывают их, прежде чем использовать сад как собственный туалет.
Они метят свою территорию, оставляя феромоны от загрязнения и мочеиспускания, и будут продолжать посещать ее до тех пор, пока будет сохраняться их запах.
Чтобы отпугнуть котов в этом месяце, эксперты по садоводству рекомендуют использовать запах апельсинов.
Поскольку апельсины нельзя выращивать в Великобритании, садоводы рекомендуют использовать апельсиновую кожуру вокруг ваших растений и в других местах, где вы хотите, чтобы коты не появлялись.
По словам профессионалов из Primrose, коты "ненавидят цитрусовые запахи", поэтому возьмите остатки апельсиновой кожуры и разбросайте их там, где вы хотите отпугнуть котов-нарушителей.
Идея заключается в том, что кот просто чувствует запах фруктов, он ему не нравится и поэтому уходит прочь.
К тому же, это более приятный способ держать котов подальше, не причиняя им лишнего вреда.
Интересно, что кошки, которые уже сталкивались с этим резким запахом раньше, вероятно, будут иметь еще более сильную реакцию на цитрусовые запахи, чем обычно.
В качестве альтернативы можно использовать лимонную цедру, поскольку она тоже имеет цитрусовый запах.
"Только не забудьте заменить цедру, когда она устареет и потеряет свой запах. Апельсиновые корки не только отпугивают котов, но и благодаря высокому содержанию витаминов идеально подходят как естественный источник полезных веществ для улучшения вашего компоста. Если у вас нет компостной ямы, вы все равно можете воспользоваться богатыми питательными веществами корками, сделав из них домашнее удобрение для подкормки ваших растений, таких как гортензии и розы", - резюмировали эксперты.
Что нужно знать о Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Вам также может быть интересно:
- Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать
- Тайна раскрыта: почему на самом деле в СССР запретили кетчуп и при чем здесь США
- За считанные секунды и прямо в магазине: как распознать несвежее куриное мясо
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред