Только не в мусор: для чего хитрые дачники разбрасывают по саду кожуру с апельсина

В июле дачники занимаются разбрасыванием апельсиновых шкурок по саду, чтобы отпугнуть животное, которое некоторые считают вредителем, утверждают эксперты.

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Для чего разбрасывать по саду кожуру с апельсина - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: pexels

Летом сады уязвимы к целому ряду вредителей, и одним из них, наносящим наибольший вред, являются коты. Коты непредсказуемы и чрезвычайно территориальны, поэтому держать их подальше от садовых участков может быть несколько сложно, сообщает Express.

Садоводы могут заметить, как они грызут растения и выкапывают их, прежде чем использовать сад как собственный туалет.

Они метят свою территорию, оставляя феромоны от загрязнения и мочеиспускания, и будут продолжать посещать ее до тех пор, пока будет сохраняться их запах.

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Чтобы отпугнуть котов в этом месяце, эксперты по садоводству рекомендуют использовать запах апельсинов.

Поскольку апельсины нельзя выращивать в Великобритании, садоводы рекомендуют использовать апельсиновую кожуру вокруг ваших растений и в других местах, где вы хотите, чтобы коты не появлялись.

По словам профессионалов из Primrose, коты "ненавидят цитрусовые запахи", поэтому возьмите остатки апельсиновой кожуры и разбросайте их там, где вы хотите отпугнуть котов-нарушителей.

Идея заключается в том, что кот просто чувствует запах фруктов, он ему не нравится и поэтому уходит прочь.

К тому же, это более приятный способ держать котов подальше, не причиняя им лишнего вреда.

Интересно, что кошки, которые уже сталкивались с этим резким запахом раньше, вероятно, будут иметь еще более сильную реакцию на цитрусовые запахи, чем обычно.

В качестве альтернативы можно использовать лимонную цедру, поскольку она тоже имеет цитрусовый запах.

"Только не забудьте заменить цедру, когда она устареет и потеряет свой запах. Апельсиновые корки не только отпугивают котов, но и благодаря высокому содержанию витаминов идеально подходят как естественный источник полезных веществ для улучшения вашего компоста. Если у вас нет компостной ямы, вы все равно можете воспользоваться богатыми питательными веществами корками, сделав из них домашнее удобрение для подкормки ваших растений, таких как гортензии и розы", - резюмировали эксперты.

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