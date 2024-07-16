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За считанные секунды и прямо в магазине: как распознать несвежее куриное мясо

Юрий Берендий
16 июля 2024, 20:14
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Мясо курятины недорогое и является универсальным для приготовления значительного количества блюд. Главред выяснил, как понять что курицу нельзя есть.
За считанные секунды и прямо в магазине: как распознать несвежее куриное мясо
Как понять, что курица испортилась - сколько можно хранить курицу / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Курятина является одним из самых популярных видов мяса в рационе многих людей по всему миру. Она известна своими питательными свойствами, высоким содержанием белка и низким содержанием жира, что делает ее отличным выбором для здорового питания. О том, как понять, испорчена курица или нет, рассказали кулинарные эксперты в видео YouTube канала Mashed.

Как понять, что курица испортилась

Эксперты указывают, что самый простой способ проверить свежесть курятины - это проверить дату на этикетке мяса в продуктовом магазине.

"Свежую курятину, говядину или другое мясо, хранящееся в вашем холодильнике, следует употреблять не позднее указанного срока годности. Замораживание свежего мяса - удобный способ продлить срок его хранения, хотя это может повлиять на вкус мяса", - говорится в видео.

Сколько можно хранить курятину в холодильнике

Специалисты по кулинарии приводят данные USDA, которое рекомендует либо использовать свежее мясо в течение одного-двух дней после покупки, либо заморозить его, чтобы безопасно использовать позже.

"Мясо следует хранить в холодильнике, который поддерживает температуру 40 градусов по Фаренгейту или ниже. При более высокой температуре существует риск развития бактерий. Используйте его в течение одного-двух дней или заморозьте при температуре ноль градусов по Фаренгейту", - отмечают специалисты.

Что известно о USDA

Министерство сельского хозяйства США (англ. United States Department of Agriculture, USDA) - федеральный орган исполнительной власти США, сообщает Википедия. Основано в 1889 году, бюджет министерства составлял в 2006 94 млрд долларов, численность сотрудников 106 тыс. (2007). В функции министерства входит выполнение политики в области сельского хозяйства и продовольствия, в том числе продовольственной безопасности, развитие сельских районов, финансирование научных исследований в области сельского хозяйства.

Сколько можно хранить курятину в морозилке

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, мясо, которое постоянно хранится в замороженном состоянии, будет безопасным в течение неопределенного времени.

"Оно может быть не таким вкусным, но по крайней мере вы будете знать, что его можно есть", - добавляют они.

Смотрите видео о том, сколько можно хранить курятину в морозилке:

Как определить свежесть курицы по запаху

В видео отмечается, что если мясо в холодильнике имеет неприятный запах, можно с уверенностью сказать, что оно больше не пригодно к употреблению в пищу.

"Из-за этого запах стал самым простым способом узнать, что перед вами испорченное мясо. Если вы понюхали упаковку мяса и не почувствовали никакого запаха, вы можете бегло взглянуть на нее и увидеть все, что вам нужно знать. Хотя бактерии могут вызывать хорошо известный и ужасный запах, он может отсутствовать. Есть еще несколько вещей, на которые стоит обратить внимание", - отмечают эксперты.

Какое на цвет испорченное мясо

Специалисты отмечают, что испорченное мясо всегда меняет цвет.

  • Говядина всегда должна быть ярко-красного цвета.
  • Свинина - серовато-розового.
  • Курятина - беловато-розового.

"Если ваше мясо не соответствует этим цветам, не ешьте его. Хотя недостаток кислорода может привести к тому, что центр мяса, например, говяжьего фарша, может стать серовато-коричневым, странные цвета снаружи - это признак того, что вы пропустили окно, когда можно его использовать. Если мясо начинает становиться серым, зеленым или коричневым, это признак того, что оно начинает портиться", - резюмировали в Mashed.

Как определить свежесть мяса по внешнему виду

Сырая курица всегда будет немного скользкой, но если мясо очень липкое или на нем есть какой-то толстый налет, то, скорее всего, оно покрыто вредными бактериями.

"Такое мясо следует как можно быстрее убрать из дома. И обязательно вымойте руки после этого", - советуют в видео.

Смотрите видео о том, как определить свежесть мяса по виду:

Какой срок хранения вареной курицы

Хотя приготовление курицы задержит процесс порчи еще на несколько дней, даже приготовленная курица пригодна к употреблению только в течение ограниченного периода времени.

"Более того, приготовленную курицу нужно поставить в холодильник в течение часа после того, как она вышла из духовки, иначе в ней начнут размножаться бактерии. После охлаждения куриное мясо можно хранить максимум три дня, если не заморозить его, в таком случае оно будет храниться до четырех месяцев, или шесть месяцев, если использовать его в супе, тушеном мясе или запеканке", - резюмировали кулинарные эксперты.

Что известно о "Mashed"

"Mashed" - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, так же как и тем, кто находит радость в приготовлении пищи. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media и сейчас материалы издания на разных платформах просматривает 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Специалисты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегменте, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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