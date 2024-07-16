Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

Вентилятор может быть заменой для кондиционеров, если придерживаться нескольких правил. Главред выяснил, как поставить вентилятор, чтобы было прохладно.

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Как правильно использовать вентилятор в жару - как охладить комнату / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вентилятор в жару помогает создать прохладный и комфортный микроклимат в помещении. Он способствует циркуляции воздуха, снижая ощущение удушья и обеспечивая свежесть. О том, как правильно использовать вентилятор в жару, рассказали эксперты проекта "Умные идеи".

Как сделать, чтобы вентилятор охлаждал воздух

Создайте "ветровой туннель": поставьте вентилятор напротив открытого окна для вытеснения теплого воздуха из комнаты и втягивания прохладного извне.

Используйте эффект испарения, разместив перед вентилятором миску со льдом или холодной водой для охлаждения воздуха.

Оптимизируйте направление потока, направляя вентилятор немного вверх для лучшей циркуляции воздуха.

Ночью открывайте окна и используйте вентилятор для втягивания прохладного ночного воздуха.

Используйте несколько вентиляторов для создания перекрестных потоков воздуха.

Сочетайте вентилятор с увлажнителем для комфортного микроклимата.

Охлаждайте себя непосредственно, направляя поток воздуха на себя.

Регулярно чистите вентилятор для эффективной работы и уменьшения распространения пыли.

Используйте таймер для автоматического выключения вентилятора и экономии электроэнергии.

Как снизить температуру в комнате с помощью вентилятора

Высокие температуры изменяют глубину сна, потому что тело естественным образом охлаждается, чтобы инициировать и поддерживать глубокий сон. Слишком теплая спальня препятствует этому процессу. Пишет сомнолог Дарья Пилипенко в своем Instagram.⠀

Она рекомендует обратить внимание на час, когда внешняя температура достигает пика и начинает падать. Во многих районах это происходит около 18:00. После этого воздух внутри часто теплее, чем воздух снаружи.

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"В это время откройте окна и включите вентиляторы, чтобы продувать более прохладный воздух внутрь. Замороженная тарелка со льдом перед вентилятором может действовать как самодельный кондиционер, охлаждая комнату больше, чем просто один вентилятор", - написала она.

Кто такая Дарья Пилипенко Пилипенко Дарья - сомнолог, эксперт по эффективному сну, нейропсихолог. Первый sleep therapist в Украине. Постоянный эксперт на украинском телевидении в тематике здорового сна для детей и взрослых. Автор уникальных техник терапии бессонницы у детей. Участница международных конференций по актуальным проблемам нарушения сна и автор научно-популярных статей для СМИ.

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