Правильный способ использования солонки и перечницы поразил людей

Удобный трюк с использованием солонки и перечницы поразил пользователей Сети. Многие даже не предполагали, что их можно использовать именно так.
Этот трюк был продемонстрирован в видеоролике, опубликованном на TikTok и X/Twitter.
"Почему мы узнаем об этом только в 2024 году?", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах девушка утверждает, что этот метод - "правильный способ использования" солонки и перечницы. Она указывает на выступы, имеющиеся на дне стеклянных шейкеров, а затем наклоняет шейкер для перца вниз.
Затем она проводит основанием солонки по гребням на перечнице, создавая равномерный поток приправы. Слышно, как женщина восклицает: "Видите, как быстро она выходит? А теперь смотрите сюда".
Why are we only finding this out in 2024 ? pic.twitter.com/AzmZazE3iD— Today Years Old (@todayyearsoldig) July 13, 2024
Затем она демонстрирует, насколько медлительным является обычный способ встряхивания. Видео собрало сотни тысяч просмотров, сотни лайков и реакций, что говорит о том, что люди искренне удивлены этим трюком.
Ранее мы писали, когда правильно пользоваться дезодорантом. Использование дезодоранта и антиперспиранта стало обыденной привычкой для каждого, но правильно ли вы его используете? Совет экспертов может изменить вашу жизнь, а также позволит вам извлечь максимум пользы из этого предмета ежедневного использования.
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