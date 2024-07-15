"Почему мы узнаем об этом только в 2024 году?", - интересуется автор видео.

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Правильный способ использования солонки и перечницы поразил людей / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Удобный трюк с использованием солонки и перечницы поразил пользователей Сети. Многие даже не предполагали, что их можно использовать именно так.

Этот трюк был продемонстрирован в видеоролике, опубликованном на TikTok и X/Twitter.

"Почему мы узнаем об этом только в 2024 году?", - говорится в подписи к видео.

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На опубликованных кадрах девушка утверждает, что этот метод - "правильный способ использования" солонки и перечницы. Она указывает на выступы, имеющиеся на дне стеклянных шейкеров, а затем наклоняет шейкер для перца вниз.

Затем она проводит основанием солонки по гребням на перечнице, создавая равномерный поток приправы. Слышно, как женщина восклицает: "Видите, как быстро она выходит? А теперь смотрите сюда".

Why are we only finding this out in 2024 ? pic.twitter.com/AzmZazE3iD — Today Years Old (@todayyearsoldig) July 13, 2024

Затем она демонстрирует, насколько медлительным является обычный способ встряхивания. Видео собрало сотни тысяч просмотров, сотни лайков и реакций, что говорит о том, что люди искренне удивлены этим трюком.

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