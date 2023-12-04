Рис творит чудеса: зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку

Простая хитрость с рисом поможет вам решить серьезную проблему с солью.

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Зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Наверное, каждый сталкивался с тем, что соль в солонке становится комковатой или даже превращается в каменную массу.

Поваренная соль обладает характеристиками, такими как сухость и рассыпчатость, но сохранить ее в исходном состоянии может быть сложной задачей из-за гигроскопичности соли – ее способности поглощать влагу.

Почему важно добавить несколько рисовых зерен?

Как сделать, чтобы соль не отсырела? Очень просто. Существует простой способ поддерживать соль в рассыпчатом и сухом состоянии. Для этого достаточно добавить в солонку несколько рисовых зерен.

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Рис, подобно соли, обладает гигроскопичными свойствами, но его способность быстрее поглощать влагу позволяет ему взять на себя влагу, оставляя соль в сухом состоянии.

Что делать, если соль отсырела?

Если соль отсырела уже в упаковке или в мешке и превратилась в один большой ком, то из него можно удалить влагу, если воспользоваться простым советом.

Будет достаточно одной в микроволновке, которая и высушит соль.

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