Рис творит чудеса: зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку

Наверное, каждый сталкивался с тем, что соль в солонке становится комковатой или даже превращается в каменную массу.
Поваренная соль обладает характеристиками, такими как сухость и рассыпчатость, но сохранить ее в исходном состоянии может быть сложной задачей из-за гигроскопичности соли – ее способности поглощать влагу.
Почему важно добавить несколько рисовых зерен?
Как сделать, чтобы соль не отсырела? Очень просто. Существует простой способ поддерживать соль в рассыпчатом и сухом состоянии. Для этого достаточно добавить в солонку несколько рисовых зерен.
Рис, подобно соли, обладает гигроскопичными свойствами, но его способность быстрее поглощать влагу позволяет ему взять на себя влагу, оставляя соль в сухом состоянии.
Что делать, если соль отсырела?
Если соль отсырела уже в упаковке или в мешке и превратилась в один большой ком, то из него можно удалить влагу, если воспользоваться простым советом.
Будет достаточно одной в микроволновке, которая и высушит соль.
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