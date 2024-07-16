Тайна раскрыта: почему на самом деле в СССР запретили кетчуп и при чем здесь США

В магазинах СССР часто продавали разнообразные томатные соусы, однако кетчупа среди них не было. Главред выяснил, почему в СССР запрещали кетчуп.

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Почему в СССР запретили кетчуп - что известно о запретах в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

В СССР кетчуп был редкостью и не имел такой популярности, как в западных странах. Производство и потребление кетчупа в Советском Союзе ограничивалось несколькими причинами. О том, почему в СССР запрещали кетчуп рассказал в своем видео на YouTube украинский блогер с ником Alex Moss.

Как в СССР появился кетчуп

По словам блогера, всем известный и многими любимый кетчуп появился в СССР во второй половине 30-х годов прошлого века. В 1936 году Сталин отправил наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна на несколько месяцев в Америку, чтобы тот ознакомился с самыми популярными продуктами и купил технологию производства и линий по их изготовлению.

"Так, в СССР появилось производство консервов, полуфабрикатов, хлеба, мороженого, шампанского, майонеза, колбасы, сосисок, сгущенного молока, кукурузных хлопьев, кетчупа и многого другого. Наладить производство кетчупа в СССР оказалось несложно. Помидоров в стране хватало, а производственное оборудование было простым", - говорится в видео.

Как отмечает автор, единственным поставщиком кетчупа на советский рынок стало предприятие Главконсерв, Минпищепрома СССР.

"Сразу после появления кетчупа на прилавках магазинов, советские граждане, не привыкшие к гастрономическим излишествам, отнеслись к нему настороженно. Спросом он не пользовался, и тогда Главконсерв развернул масштабную рекламную компанию", - указывает блогер.

По данным издания "Про интересное", кетчуп начали рекламировать везде, где только можно. Типографии печатали тысячи плакатов и брошюр для магазинов, а в газетах выходили статьи на тему кетчупа. Гражданам рекомендовали добавлять кетчуп везде, где только можно. В блюда из мяса, рыбы и муки, а также в овощные салаты и даже в соленую сельдь. В качестве примера приводили процветающую Америку.

"Так, на рекламе часто указывалось, что в Америке на каждом столике ресторана и у каждой хозяйки в буфете стоит бутылочка кетчупа. Требуйте кетчуп заводов Главконсерва в фирменных магазинах "Союзконсервсбыта" и в других продуктовых магазинах", - отмечают журналисты.

Сколько стоил кетчуп в СССР

Alex Moss продолжает, что цена на кетчуп в СССР была доступна для большинства граждан.

"В 1937 году бутылочка кетчупа весом 250 граммов стоила 1 рубль 60 копеек, весом 500 граммов - 2 рубля 25 копеек. Для сравнения, булка хлеба стоила 1 рубль 70 копеек, десяток яиц стоил 3 рубля 50 копеек, а килограмм мяса стоил от 7 до 10 рублей", - сравнивает он.

Кроме того, в 1939 году в Союзе была издана книга о здоровой и вкусной пище - кулинарная библия советского человека. Она советовала заправлять кетчупом борщи и рекомендовала готовить баклажаны, жареные с кетчупом, рисовую кашу с кетчупом и сыром и тому подобное. Кроме этого, справочник рекомендовал смешивать кетчуп с майонезом. Впоследствии американский кетчуп полюбился и гражданам СССР.

Смотрите видео о том, почему в СССР запретили кетчуп:

Почему в СССР запретили кетчуп

Как добавляет блогер, жители СССР смогли наслаждаться этим продуктом всего 5 лет.

"После нападения Германии на Советский Союз в 1941 году, производство кетчупа как товара не первой необходимости остановилось. После окончания Второй мировой войны между СССР и США началась гонка вооружения, так называемая "холодная война". США из друга и военного союзника, который провел полную индустриализацию развивающейся страны, превратились в потенциального противника, а затем и во врага", - отмечает он.

В видео делают вывод, что при таких условиях и речи не могло быть о том, чтобы предлагать гражданам продукты американского происхождения. В издании книги о вкусной и здоровой пище 1952 года уже не было даже и упоминания о кетчупе.

"Сам термин "кетчуп" был запрещен. Вскоре в продажу поступили томатные соусы "краснодарский", "южный", "острый" и "шашлычный". Однако по вкусу они сильно уступали американскому кетчупу. Ситуация изменилась в 60-х годах, когда в СССР начали завозить "болгарский" кетчуп, который сразу же стал дефицитом", - указывает блогер.

Однако, запретив американский кетчуп, власти СССР почему-то не запретили американские автомобили, которые выпускали под названием "ГАЗ", не запретили другие заводы, выпускавшие товары и продукты на американских линиях и по американским технологиям.

"Американский кетчуп снова появился на прилавках СССР только в конце 80-х годов, когда в стране шел процесс перестройки. Такой подход очень сильно напоминает современную Россию", - резюмировал в своем видео украинский блогер с ником Alex Moss.

Что известно о YouTube-канале "Alex Moss" YouTube-канал "Alex Moss" - украинский канал, автор которого рассказывает об интересных фактах и новостях, которые непосредственно касаются истории и современности Украины. В видео, блогер опровергает российские пропагандистские нарративы об Украине и раскрывает правду о жизни в России и СССР.

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