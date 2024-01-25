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Умные дачники запасаются лотками из-под яиц еще с зимы: что с ними делают

Сергей Кущ
25 января 2024, 02:42
Не торопитесь избавляться от яичных лотков - они станут вашими надежными помощниками на даче
Что можно сделать из яичных лотков
Что можно сделать из яичных лотков / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Яичные лотки, кроме того, что они отлично подходят для разведения рассады, являются настоящими многозадачными на даче. Эти прочные упаковки могут быть превращены в незаменимый аксессуар для организации огородных грядок.

Разметка грядок без лишних хлопот

Лотки для яиц идеально подходят для создания четкой разметки грядок на вашем огороде. Забудьте об установке колышков! Просто поместите яичные лотки на землю и слегка придавите. Повторяйте этот процесс, пока не разметите все место для высадки растений.

Преимущество использования яичных лотков в разметке грядок заключается в том, что упаковка оставляет на земле круглые отпечатки.

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Эти отпечатки идеально подходят в качестве заготовок для будущих лунок под семена. Расстояние между ячейками соответствует потребностям большинства культур, обеспечивая им оптимальные условия для роста.

Что можно сделать из яичных лотков?

  • Хранение мелочей: Используйте лотки для хранения мелких предметов, таких как бисер, булавки, кнопки, гвозди и другие мелочи в мастерской.
  • Органайзер для канцелярии: Разбейте лоток на отдельные секции и создайте компактный органайзер для канцелярских принадлежностей, таких как скрепки, кнопки, резинки и т.д.
  • Семенные ложки: Используйте отдельные ячейки для высадки семян различных растений. Это удобно для отслеживания роста и перемещения растений.
  • Кормушки для птиц: Вырежьте лотки в форме тарелок и используйте их для подачи пищи птицам во время зимнего периода.

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