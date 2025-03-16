Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

Высокая кислотность уксуса делает его полезным помощником.

https://glavred.info/lifehack/nezamenimyy-i-deshevyy-kak-s-polzoy-ispolzovat-uksus-v-sadu-10647743.html Ссылка скопирована

Как избавиться от сорняков при помощи уксуса / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как избавится от сорняков

Где использовать уксусный гербицид

Сорняки – извечная проблема садоводов, но, как оказалось, справиться с ними можно с помощью простого и доступного средства.

Эксперты Farm Flavor предложили использовать уксус в качестве натурального гербицида, который поможет избавить ваш сад от нежелательной растительности, пишет express.

видео дня

Как приготовить уксусный раствор от сорняков

Для создания эффективного средства вам понадобятся:

1 бутылка белого уксуса,

1 чашка поваренной соли,

1 столовая ложка жидкого мыла.

Смешав все ингредиенты, переложите раствор в бутылку с распылителем и нанесите его на сорняки. Высокая кислотность уксуса способствует обезвоживанию растений, вызывая их быстрое увядание, а мыло помогает смеси лучше прилипать к листьям, усиливая ее действие.

Где использовать уксусный гербицид

Этот натуральный раствор особенно эффективен для удаления сорняков в трещинах дорожек, между плитками и на твердых поверхностях, где обычные методы борьбы малоэффективны.

В отличие от химических гербицидов, уксус – это нетоксичное средство, которое не наносит вред окружающей среде. Однако его следует использовать с осторожностью: соль и уксус могут вызвать раздражение у домашних животных, поэтому обработанные участки следует оградить до полного высыхания раствора.

Хотя уксус эффективно борется с молодыми сорняками, для уничтожения стойких растений может потребоваться повторное применение.

Вам может быть интересно:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред