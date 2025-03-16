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Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

Сергей Кущ
16 марта 2025, 17:16
58
Высокая кислотность уксуса делает его полезным помощником.
Как избавиться от сорняков при помощи уксуса
Как избавиться от сорняков при помощи уксуса / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как избавится от сорняков
  • Где использовать уксусный гербицид

Сорняки – извечная проблема садоводов, но, как оказалось, справиться с ними можно с помощью простого и доступного средства.

Эксперты Farm Flavor предложили использовать уксус в качестве натурального гербицида, который поможет избавить ваш сад от нежелательной растительности, пишет express.

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Как приготовить уксусный раствор от сорняков

Для создания эффективного средства вам понадобятся:

  • 1 бутылка белого уксуса,
  • 1 чашка поваренной соли,
  • 1 столовая ложка жидкого мыла.

Смешав все ингредиенты, переложите раствор в бутылку с распылителем и нанесите его на сорняки. Высокая кислотность уксуса способствует обезвоживанию растений, вызывая их быстрое увядание, а мыло помогает смеси лучше прилипать к листьям, усиливая ее действие.

Где использовать уксусный гербицид

Этот натуральный раствор особенно эффективен для удаления сорняков в трещинах дорожек, между плитками и на твердых поверхностях, где обычные методы борьбы малоэффективны.

В отличие от химических гербицидов, уксус – это нетоксичное средство, которое не наносит вред окружающей среде. Однако его следует использовать с осторожностью: соль и уксус могут вызвать раздражение у домашних животных, поэтому обработанные участки следует оградить до полного высыхания раствора.

Хотя уксус эффективно борется с молодыми сорняками, для уничтожения стойких растений может потребоваться повторное применение.

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