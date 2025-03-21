Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всех

Вы узнаете:
- В чем смысл бить яйца на Пасху
- Почему на Пасху красят яйца
Украинцы уже привыкли к традиции биться яйцами на Пасху - такая праздничная игра уже стала неотъемлемой частью этого дня. Однако о происхождении такой традиции и ее глубоких корнях догадываются не все.
Главред разобрался, зачем стукаются яйцами на Пасху и почему их красят.
Привычной для многих украинцев, которые празднуют Пасху, является традиция красить яйца к этому празднику. Но почему на Пасху красят яйца? Древняя легенда рассказывает о чуде, которое произошло, когда Мария Магдалина принесла весть о воскресении Иисуса Христа к императору Тиберию.
"Откуда же взялись наши пасхальные символы? Официальная версия православной церкви такова. Когда Христос Воскрес, Мария Магдалина понесла эту новость по миру и дошла до императора Тиберия. А по традиции каждый посетитель должен был принести своему кесарю подарок. Но Магдалина была женщиной бедной. Она подарила Тиберию обычное яйцо и сообщила: "Христос Воскрес!", - отмечается в программе "В поисках истины", в одном из выпусков которой рассказывают историю праздника Пасхи.
В ответ на такую весть Тиберий только рассмеялся. Он сказал: "Христос не мог воскреснуть, так как это яйцо не может стать из белого - красным".
"Тут произошло чудо - яйцо в руках императора действительно стало багрово-красным. Считается, что после той встречи и возникла традиция красить яйца", - говорится в видео.
Смотрите видео об истории Пасхи:
Почему на Пасху бьются яйцами
Также в программе "В поисках истины" рассказали, что традиция биться яйцами на Пасху уходит корнями в дохристианские времена. После крещения Руси эта традиция перешла к христианам и приобрела новый смысл.
"Задолго до христианства яйцами бились на празднике плодородия. А делали это в честь богини Мокоши. У язычников-русичей это была повелительница жизни и смерти, богиня плодородия, разгневав которую можно было остаться без урожая и без детей. А задабривали эту богиню весной, как раз на страстную пятницу", - говорится в видео.
Задабривали эту богиню следующим образом. Девушки танцевали вокруг ритуальных костров и били друг друга яйцами, расписанными какими-то магическими знаками. После ритуальных танцев эти яйца закапывали в землю, чтобы она родила.
Священник Православной церкви Украины, военный капеллан Дмитрий Поворотный также отмечает, что традиция биться яйцами на Пасху достигает времен до христианства, а в христианстве была переосмыслена.
"Принято это скорее также... оно еще достигает своих каких-то, знаете, времен до христианства. А в христианстве переосмысление именно яйца заключается в том, что из, скажем так, условно говоря, внешнего мертвого, чего-то твердого, рождается жизнь. Именно так вот как Господь из гроба мертвого воскрес, на третий день вышел из мертвых из гроба. Это символ, символ рождения, символ возрождения, которое переосмыслено христианством", - пояснил священник.
Смотрите комментарий священника относительно того, почему на Пасху бьются яйцами:
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды
- Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта
- Как правильно - "оранжевый" или "оранжевый": ответ ошарашит
Что такое пасхальное яйцо?
Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред