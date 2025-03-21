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Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всех

Алёна Воронина
21 марта 2025, 09:41
114
На самом деле традиция биться яйцами на Пасху имеет корни, о которых догадываются не все.
Яйца, Пасха
Почему на Пасху бьются яйцами/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В чем смысл бить яйца на Пасху
  • Почему на Пасху красят яйца

Украинцы уже привыкли к традиции биться яйцами на Пасху - такая праздничная игра уже стала неотъемлемой частью этого дня. Однако о происхождении такой традиции и ее глубоких корнях догадываются не все.

Главред разобрался, зачем стукаются яйцами на Пасху и почему их красят.

Привычной для многих украинцев, которые празднуют Пасху, является традиция красить яйца к этому празднику. Но почему на Пасху красят яйца? Древняя легенда рассказывает о чуде, которое произошло, когда Мария Магдалина принесла весть о воскресении Иисуса Христа к императору Тиберию.

"Откуда же взялись наши пасхальные символы? Официальная версия православной церкви такова. Когда Христос Воскрес, Мария Магдалина понесла эту новость по миру и дошла до императора Тиберия. А по традиции каждый посетитель должен был принести своему кесарю подарок. Но Магдалина была женщиной бедной. Она подарила Тиберию обычное яйцо и сообщила: "Христос Воскрес!", - отмечается в программе "В поисках истины", в одном из выпусков которой рассказывают историю праздника Пасхи.

В ответ на такую весть Тиберий только рассмеялся. Он сказал: "Христос не мог воскреснуть, так как это яйцо не может стать из белого - красным".

"Тут произошло чудо - яйцо в руках императора действительно стало багрово-красным. Считается, что после той встречи и возникла традиция красить яйца", - говорится в видео.

Смотрите видео об истории Пасхи:

Почему на Пасху бьются яйцами

Также в программе "В поисках истины" рассказали, что традиция биться яйцами на Пасху уходит корнями в дохристианские времена. После крещения Руси эта традиция перешла к христианам и приобрела новый смысл.

"Задолго до христианства яйцами бились на празднике плодородия. А делали это в честь богини Мокоши. У язычников-русичей это была повелительница жизни и смерти, богиня плодородия, разгневав которую можно было остаться без урожая и без детей. А задабривали эту богиню весной, как раз на страстную пятницу", - говорится в видео.

Задабривали эту богиню следующим образом. Девушки танцевали вокруг ритуальных костров и били друг друга яйцами, расписанными какими-то магическими знаками. После ритуальных танцев эти яйца закапывали в землю, чтобы она родила.

Священник Православной церкви Украины, военный капеллан Дмитрий Поворотный также отмечает, что традиция биться яйцами на Пасху достигает времен до христианства, а в христианстве была переосмыслена.

"Принято это скорее также... оно еще достигает своих каких-то, знаете, времен до христианства. А в христианстве переосмысление именно яйца заключается в том, что из, скажем так, условно говоря, внешнего мертвого, чего-то твердого, рождается жизнь. Именно так вот как Господь из гроба мертвого воскрес, на третий день вышел из мертвых из гроба. Это символ, символ рождения, символ возрождения, которое переосмыслено христианством", - пояснил священник.

Смотрите комментарий священника относительно того, почему на Пасху бьются яйцами:

Пасхальный стол
Пасхальный стол/ Инфографика: Главред

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Что такое пасхальное яйцо?

Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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