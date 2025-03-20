Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Цена на три важных для украинцев продукта вырастет перед Пасхой - эксперты объяснили причины подорожания.

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К Пасхе подорожают 3 популярных продукта/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие три продукта подорожают перед Пасхой

Что влияет на рост цены на эти продукты

Перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.

О том, как изменится цена на эти продукты, рассказал в комментарии Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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"В предпасхальный период обычно растет спрос на яйца, что уже начало влиять на их стоимость. После незначительного удешевления в феврале цены снова пошли вверх. Это обусловлено холодной зимой, что привело к увеличению затрат на обогрев производственных помещений. Также подорожали корма из-за роста цен на зерновые", - пояснил он.

По словам эксперта, еще один фактор - рост расходов на оплату труда. Дефицит рабочей силы заставляет производителей внедрять автоматизацию, что требует значительных инвестиций, а это тоже сказывается на конечной стоимости продукции.

"Цены на молочные продукты хоть и снизились, однако в розничных сетях они продолжают расти. Причины те же: нехватка рабочей силы, высокая стоимость кормов и энергоносителей", - сказал Марчук.

Также он предупредил, что могут вырасти также цены на мясо, в частности - на говядину и свинину.

"Относительно мяса. Сейчас цены на него относительно стабильны, но накануне Пасхи и майских праздников, когда спрос традиционно растет, возможно подорожание говядины и свинины. Однако, насколько именно спрогнозировать сложно, поскольку рынок мясной продукции демонстрирует нестабильность: закупочные цены колеблются каждую неделю", - пояснил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине дорожают огурцы и помидоры - стало известно, сколько стоят овощи. Цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем год назад.

Также ранее сообщалось, что сразу два ключевых продукта резко "подскочили" в цене. Эксперты объяснили, какие сети магазинов предлагают лучшие цены.

Напомним, в Украине резко растут цены на сахар - стало известно, сколько придется платить за килограмм. Рост цен усиливает дополнительный интерес со стороны Европы.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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