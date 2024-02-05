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Только не в мусорку: почему умные дачники запасаются кофейной гущей круглый год

Юрий Берендий
5 февраля 2024, 18:00
Главред выяснил, почему опытные садоводы не выбрасывают кофейную гущу и почему она может быть полезной для увеличения урожая.
Только не в мусорку: почему умные дачники запасаются кофейной гущей круглый год
Удобрение из кофейной гущи - какая польза от кофейной гущи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Смаковать кофе любят не только люди, но и растения. Особенно полезной для них является гуща, которая остается после варки кофе. Итак, выбрасывать кофейную гущу не стоит она является прекрасным удобрением для растений. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал садовод Павел Демьянчук.

Почему кофейная гуща является полезной для растений

Общеизвестно, что в кофейной гуще даже после термообработки остается большое количество минералов и микроэлементов. Применять кофейную гущу хорошо абсолютно для всех огородных и садовых растений. Она содержит в себе азот, фосфор, калий и кальций.

Азот отвечает за рост растения. Фосфор стимулирует развитие корневой системы. Кальций отвечает за развитие и питание листьев и корней. Калий делает растение устойчивым к холодам и морозам.

Благодаря калию у растения укрепляется иммунитет к болезням. Калий помогает растению хорошо переждать зиму. Кроме перечисленных, в кофейной гуще содержатся еще углеводы, железо, медь и другие микроэлементы и витамины для растений.

Павел Демьянчук отмечает, что кофе прекрасно приспосабливается к любой почве. Кофейная гуща, добавленная в почву, значительно разрыхляет ее. Почва становится рыхлой и воздушной, а это способствует лучшему проникновению куста к корням.

Смотрите видео о том, как почему кофейная гуща является хорошим удобрением для растений:

Как нужно подкармливать растения кофейной гущей

Кофейную гущу можно добавлять в компост или воду для полива, можно рассыпать вокруг растений. Так, для кустов и кустарников рекомендуемая доза - 3 стакана гущи, которые нужно равномерно рассыпать вокруг многолетних растений и тщательно перемешать.

Высушенная кофейная гуща, разложенная на поверхности почвы слоем в два три сантиметра, является отличной мульчей. Она длительное время не дает влаге испаряться из почвы после полива или дождя, предотвращает образование на ней земельной корки и избавляет от необходимости рыхления.

По словам садовода Павла Демьянчука, пользоваться таким методом подкормки можно не чаще чем раз в месяц.

Защита от муравьев и слизней

Кроме того, некоторые садоводы указывают на то, что кофейная гуща отпугивает слизней и улиток. Запаха кофе не любят муравьи. В то же время, кофейное удобрение нравится дождевым червями.

Автор YouTube канала "Сад і садівник" Валентина из Прикарпатья отмечает, что если в почве есть дождевые черви, значит, здесь же хорошо себя чувствуют и полезные почвенные микроорганизмы. Кофейную гущу вносят в компостные ямы. Она способствует более быстрому созреванию компоста и обогащает его магнием.

Она также советует не применять применять кофе, который недавно перемололи и который не сварен в качестве удобрения для растений.

"Таким порошком можно серьезно повредить корни растений за счет высокой концентрации в нем азота. Чтобы кофейная гуща хорошо хранилась, ее нужно просушить. Высушенная в духовке кофейная гуща долго хранится и не покрывается плесенью", - делает вывод садовод.

Смотрите видео о том, как правильно использовать кофейную гущу в качестве удобрения:

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