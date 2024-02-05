Женщина показала гениальный лайфхак, как очистить старые украшения за 5 минут

В Сети поделились способом очистки старых и грязных украшений - они будут выглядеть совершенно новыми всего за 5 минут.

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Как отчистить старые украшения с помощью соды / коллаж: Главред, скриншот: видео

Женщина поделилась гениальным и быстрым способом обновить свои украшения. Благодаря лайфхаку с содой ваши украшения будут выглядеть совершенно новыми.

Для тех, кто любит украшения нет ничего лучше, чем надеть новенький блестящий браслет, ожерелье, кольцо или серьги. Даже драгоценности часто могут накапливать ржавчину, передает Mirror.

Женщина рассказала, как освежить украшения в домашних условиях. Она показала, как грязь накопилась на ее дорогом ожерелье от Тиффани и коллекции колец Pandora. Они превратились в темно-серый цвет.

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Для начала женщина берет небольшую миску и накрывает ее алюминиевой фольгой, прежде чем положить в нее украшения. Затем нужно насыпать соды, чтобы она покрыла украшения. Это все необходимо залить кипятком.

Как очистить украшения в домашних условиях / скриншот: видео

"Я дала им постоять несколько минут, а затем перемешала их. После этого я сполоснула их холодной водой. После этого выложила украшения на полотенце, чтобы высушить свои украшения. Перед тем, как я окунула их в смесь, все украшения были тусклые. За несколько минут такого метода украшения выглядят как новые", - рассказала женщина.

Смотрите видео, как очистить украшения с помощью соды:

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